Najsmutnejšie Vianoce herca Petra Brajerčíka: Prvé sviatky bez milovaného otca!

BRATISLAVA - Herec Peter Brajerčík (32) sa teší veľkej obľube, a to nielen medzi televíznymi divákmi, ale aj tými divadelnými. V súkromí však prežíval najťažšie a najsmutnejšie Vianoce v živote. Len tento rok v máji totiž mladý otec dvoch synčekov navždy prišiel o toho svojho. Toto boli jeho prvé vianočné sviatky bez milovaného tatka.

Vianoce sú pre každého spravidla sviatkami lásky, šťastia a pokoja. Tohtoročné však niesli príchuť smútku pre herca Petra Brajerčíka. Hoci sa teší z dvoch zdravých synčekov, život mu v máji uštedril ranu a nečakane prišiel o svojho milovaného otca. A práve ten mu počas najkrajšieho obdobia v roku veľmi chýbal.

povedal nám ešte pred sviatkami Peťo, na ktorom bolo vidieť, ako veľmi mu otec chýba.

Aj on sám už má vlastnú rodinu. S hereckou kolegyňou Ivanou Kuxovou tvoria už niekoľko rokov manželský pár a majú spolu synčekov Félixa a Emila. Svoje vlastné tradície však ešte nemajú, keďže, ako sám tvrdí, sú mladá začínajúca rodina. Vianoce sa však snažia tráviť s blízkymi. „Sme takí rozcestovaní, myslím tú širšiu rodinu – rodičia, súrodenci. Boli by sme radi, keby sme tak viac spolu trávili ten čas, ale vždy si to tak nejako počas tých vianočných sviatkov stretnutiami vynahrádzame,” povedal nám Peťo, ako vyzerajú Vianoce jeho rodinky.