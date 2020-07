Smrť ženy Otta Weitera: Mrazivé slová Evy Mázikovej a... Príčina smrti? Sú to bludy a dohady!

Informácie o tom, že Weiterovej manželke praskla cievka v mozgu, sú vraj ničím nepodložené špekulácie. To pre Topky.sk povedal Noro Meszároš, riaditeľ TV Senzi, ktorý v tejto veci speváka zastupuje a zároveň má s Weiterom mimoriadne blízky vzťah, ako ho mal aj s jeho zosnulou manželkou. „Je to hlúposť, sú to len dohady. Pán doktor, na ktorého sa Ottove spevácke kolegyne odvolávajú, iba povedal, že by to teoreticky mohlo byť príčinou, ale nevie nič a ani nič nevidel a nečítal. Pitevnú správu totiž ešte nikto nemá. Dámy sú asi veštice,” vysvetlil nám, keď sme sa snažili overiť informácie ohľadom príčiny úmrtia.

O dohadoch hovorí aj speváčka Eva Máziková.myslí si temperamentná blondínka, ktorú smrť Andrey taktiež mimoriadne zasiahla.

„Je to ťažké. Naposledy som ju videla desiateho alebo jedenásteho marca, lebo veď potom bola korona. S Ottom sme si volali, keďže aj mne medzitým mamička zomrela a tiež mi kondoloval. To je hrozné, veď to bola mladá kočka, zdravá, krv a mlieko. Nikomu sa nezdalo, že by mala chorobu. Nerozumiem tomu,” povedala nám Eva, ktorá má teraz obavy o stav Weitera, keďže on sám má veľké problémy so srdcom.

Otto Weiter prišiel o svoju milovanú manželku Andreu Zdroj: Facebook O.W.

Eva Máziková a Noro Meszároš majú s Weiterovcami mimoriadne blízky vzťah. Zdroj: Súkromný archív N.M./Senzi TV

Pár vraj spolu prežíval skutočne nádherný a usporiadaný život. „Tak im bolo dobre, všetko mali, hovorila som jej – užívaj si život. Som z toho totálne hotová, že takto rýchlo odíde jeden mladý človek. Je mi to neskutočne ľúto. Aj Otta, musí to byť hrozné... Majú nádherný dom, ona sa o všetko starala. Otto je šikovný na tie stavebné práce, ona sa zasa starala o chod domácnosti. A teraz to bude také prázdne...,” rozhovorila sa speváčka, ktorá sa aktuálne nachádza v Taliansku, no kvôli pohrebu si balí kufre a chystá sa späť na Slovensko.

„Musela som odísť. Ale prídem na pohreb, zajtra v noci odtiaľto cestujeme, v nedeľu idem potom do Bratislavy a v pondelok bude pohreb. Cítim to, že si ju potrebujem takto uctiť, aj keď potom odchádzam hneď preč, lebo nakrúcam,” dodala na záver Weiterova kolegyňa, ktorá nám o celej situácii rozprávala so žiaľom v hlase.