Posledná relácia zosnulej ženy (†47) Otta Weitera: Natočila ju mesiac pred smrťou... Zo slov, ktoré tam odzneli, mrazí!

BRATISLAVA - Bol to obrovský šok, keď sa v júli dostala na verejnosť správa o náhlej smrti manželky speváka Otta Weitera (65). Nič pritom nenasvedčovalo tomu, že by bola speváčka na tom zdravotne zle. Včera na obrazovkách Senzi TV odvysielali poslednú časť relácie, ktorú Andrea Fischer (†47) natočila krátko pred smrťou. A zo slov, ktoré tam odzneli, mrazí!

16. júla sa na verejnosť dostala tragická správa - milovaná manželka Otta Weitera, len 47-ročná Andrea Fischer náhle zomrela. Po jej úmrtí sa začali objavovať špekulácie, čo bolo príčinou jej náhleho odchodu. Hovorilo sa, že speváčke praskla cieva v mozgu, no jej blízki to označili za nepodložené špekulácie. Dodnes sa presne nevie, čo bolo príčinou jej smrti.

Obrovská bolesť Otta Weitera: Zomrela jeho milovaná manželka (†47)!

Od smutnej udalosti uplynuli už dva mesiace a na obrazovky hudobnej stanice Senzi TV, sa dostala posledná časť relácie Silná trojka, ktorú Andrea Fischer natočila krátko pred svojou smrťou. Vtedy ešte nikto netušil, že ide nielen o poslednú epizódu pred letnými prázdninami, ale aj o posledné Andreino moderovanie v živote.

„Posledný rozhovor... Dnes večer odvysiela Televízia SENZI úplne poslednú reláciu (v premiére), ktorú sme nakrúcali s Andreou Fischer. V relácii Silná trojka Andrea vyspovedala Doda Ivašku, Jána Greguča, ale aj mňa. Čakajú vás vtipné rozhovory, pekné pesničky a naposledy aj Andrejka,“ avizoval na Facebooku Noro Mészároš.

Andrea Fischer natočila poslednú reláciu len mesiac pred svojou smrťou. Zdroj: Senzi TV

Prvým hosťom v poslednej relácii Andrey Fischer bol spomínaný Noro Mészároš. No a práve pri rozhovore s ním vzniklo niekoľko mrazivých momentov. Každý z hostí si totiž vyberá 3 piesne, ktoré vo vysielaní odznejú. No a manažér Evy Mázikovej si ako poslednú vybral skladbu práve od Weiterovej manželky, navyše s názvom: Nikto nemá dva životy.

„Naozaj, treba urobiť hrubú čiaru a treba myslieť inak, lebo naozaj nikto tu nie je dvakrát,“ zahlásila do kamery Andrea. A silné momenty nastali aj pri samotnej piesni. Práve tam totiž Fischer spieva: „Nikto nemá dva životy, nemám ani ja.“ Nora Mészároša sme v tejto súvislosti oslovili. „Bolo to asi pred mesiacom. Krátko pred jej smrťou. Až ma mrazilo teraz, keď som to počul, o čom sme sa na záver bavili...“ povedal pre Topky.sk

V úplnom závere relácie sa Andrea s divákmi rozlúčila a tešila sa na ďalšiu časť, ktorá sa mala vysielať už o týždeň. Moderátorka ju mala zrejme natáčať počas letných prázdnin. No, bohužiaľ, toho sa už nedožila. „Máte sa na čo tešiť na budúci týždeň. Nechajte sa prekvapiť, kto k nám príde do štúdia a keby ste mali nejaké námety, tak píšte a ja sa budem tešiť na to, že budem mať opäť koho zavolať. Dovidenia, majte sa pekne.“

Na obrazovke navyše počas celej relácie svietil v pravom hornom rohu oznam: „Sledujete premiéru relácie, ktorú sme s Andreou Fischer nakrúcali v predstihu.“ Česť jej pamiatke!