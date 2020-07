Bývalá slovenská playmate: Minulý rok svadba s basketbalistom a teraz... ROZCHOD!

BRATISLAVA - Najprv sa stala známou ako playmate, potom sa začala živiť ako kaderníčka. Minulý rok sa Soňa Mihaličková vydala za chorvátskeho basketbalistu Sašu Jankoviča, no pred pár hodinami oficiálne oznámila rozchod.

Soňa Mihaličková kedysi randila s bratom Martina Šmahela Miroslavom. Potom ale našla šťastie po boku basketbalistu Sašu Jankoviča.

S chorvátskym športovcom randila približne 4,5 roka, keď si minulý rok začiatkom júna povedali áno v Komárne v Bazilike svätého Ondreja. No už po roku je rozprávke koniec. Soňa na Instagrame oznámila, že s manželom už nežije.

Zdroj: Instagram SM

„Často dostávame otázky, čo sa s nami deje. Tak iba v krátkosti. So Sašom už nejaký včas nie sme spolu, naše cesty sa rozišli. Ostávame kamaráti, nedeje sa žiadna dráma, obaja sme živí, zdraví a život ide s úsmevom ďalej,” uviedla tmavovláska. Poslednú fotografiu so Sašom so zamilovaným popisom uverejnila začiatkom mája.