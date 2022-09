Desivý úraz bývalej playmate: Kruté bolesti, TRAUMA na celý život a... PREBOHA!

BRATISLAVA - Po zvyšok života na to nezabudne! Bývalej playmate Soni Mihaličkovej sa prihodil úraz, o ktorom ani nedokáže poriadne rozprávať. Prezradila iba pár detailov a... Preboha, to je úplne strašné!

Bývalá playmate a exmanželka basketbalistu Sašu Jankoviča pred pár dňami zverejnila takzvaný príbeh na sieti Instagram, kde bolo vidieť, že má obe nohy obviazané. Soňa Mihaličková ale v tej chvíli nechcela hovoriť o podrobnostiach.

Dnes je už jasné, že utrpela úraz a má obrovské bolesti. „Veľmi, veľmi kruté. Ale mám pocit, že môj prah bolesti sa za posledný týždeň dosť zvýšil. V piatok mi už druhýkrát zostrihávali moju kožu "zaživa" a skoro nič som necítila... Oproti tomu, aké bolesti mám, keď sa "iba" postavím,” informovala svojich fanúšikov po tom, ako sa jej pýtali na jej aktuálny stav.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram SM

Zasiahnuté má priehlavky oboch nôh až po prsty a zadné stehná. Ako k úrazu došlo, zatiaľ Soňa verejne hovoriť nechce. „To, čo sa mi stalo, nie je bežná vec. Nechcem odpovedať na to, ako sa mi to stalo, lebo je to trauma, žiaľ, na celý život. Naozaj nepotrebujem a nechcem byť zaujímavá a obetovala by som všetko, aby som mohla opäť chodiť a bezbolestne,” uviedla.

Aktuálne nemôže samozrejme vykonávať ani svoju profesiu kaderníčky. „Som dokonca odkázaná na 24/7 opateru,” prezradila Mihaličková. Zatiaľ vraj ani lekári netušia, ako dlho bude trvať hojenie poranených častí tela. Veríme, že to nebude trvať príliš dlho... Želáme skoré uzdravenie.