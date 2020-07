Tajomstvo rýchlej svadby Mary Bartalos: Takto sa to celé udialo!

To, že Mary Bartalos spoznala svojho manžela v štúdiu pohybu, nie je žiadnym tajomstvom. Herečka sa však teraz rozhodla poodhaliť, ako to celé prebiehalo a čím si ju Adrián získal.

Stále totiž dostáva od ľudí otázku, ako sa dali dokopy. „Ako vo filme. Celkom nenáhodne. Prišla som na hodinu pohybu, pre ktorý som sa v momente nadchla. Veľmi mi hodiny movementu pripomínali hodiny pohybu a moderného tanca na VŠMU alebo na konzervatóriu. Takže som bola vo svojom,” prezradila Mary.

Zdroj: Instagram A.B.

Mary a Adrián spolu cvičili aj počas jej tehotenstva. Zdroj: Instagram M.B./Peter Kováč

Nezaujal ju však len pohyb, ale aj muž, ktorý ho učil. „Ešte viac sa mi páčilo to nadšenie, ktoré mal Adi, keď učil. Učí sústredene, zmysluplne, s vášňou a radosťou, lebo to robí skutočne rád. A ja som ho ako svojho učiteľa obdivovala. A z veľkého obdivu sa zrodila láska. Na jeho hodiny som chodila každý deň. Povedal, že som bola jediná, ktorá prišla každý deň,” napísala herečka s tým, že spolu absolvovali aj množstvo otvorených a hlbokých rozhovorov. Takých, aké s nikým iným nezažila.

„Ťažko vysvetliť, čo sme cítili a ako to, že sme po pár mesiacoch vedeli, že sa chceme vziať. Kým to človek nezažije, asi sa to aj ťažko chápe. Ale moje ja vedelo a bolo si viac ako kedykoľvek na 100% isté, že z toho učiteľa bude môj manžel,” vyznala sa umelkyňa, ktorá je dnes už aj matkou ich spoločného synčeka Noela.