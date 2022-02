Celebrity na slovensko-ukrajinských hraniciach: Po Tomim Kidovi tam mieri aj ČESKÝ SPEVÁK!

Zo záberov z krvavej vojny, ktorá vypukla u našich východných susedov, mrazí každého. Ľudia sa preto mobilizovali a zriadili viacero zbierok na pomoc tým, ktorí kvôli bojom museli opustiť svoje domovy. No viacerí sa rozhodli, že priložia pomocnú ruku doslova. Jedným z nich je aj slovenský boxer Tomi Kid Kovács.

„Milí priatelia, momentálne som na ceste na hraničný priechod s Ukrajinou, kde ideme pomáhať rodinám, mamičkám s detičkami, ktoré utekajú z domova pred vojnou,“ napísal športovec na sociálnej sieti ešte včera. No a dnes ho tam nasleduje ďalšia známa tvár... A dokonca až z Česka. Na hranice si to namieril spevák David Koller.

„Situácia je natoľko vážna, že som nevydržal sedieť doma. Požičali sme si so ženou dodávku a ideme na hranice pomôcť ľuďom, ktorí utekajú pred Putinovym peklom. Pokiaľ máte príbuzných alebo známych, ktorí potrebujú vyzdvihnúť na slovensko-ukrajinských hraniciach a priviezť do bezpečia, napíšte mi sem,“ informoval na Facebooku Koller.

Po ceste sa spevák s manželkou zastavili na nákup všetkého, čo by sa ľuďom na hraniciach mohlo hodiť. „Na Ukrajine je nedostatok dojčenskej výživy, tak kúpime nejaké mlieka a ideme ďalej,“ prezradil Koller. Upozornil tiež všetkých, ktorí by chceli tiež pomôcť: „Nejazdite na blint, musí sa to všetko koordinovať, tak si zistite, ako by ste to mohli urobiť,“ dodal.