BRATISLAVA - Patrí medzi jedného z popredných raperov lablu F*CK THEM. Pochádza z Ruska, no pôsobí na Slovensku. Tvorí hudbu v štýloch drum n bass, glitch hop a grime. Sám o sebe hovorí, že nie je bežným slovenským raperom a tí, čo jeho tvorbu poznajú, to môžu len potvrdiť. Inšpiruje sa hlavne Veľkou Britániou a jej kultúrou.