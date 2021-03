Následky anorexie a diét: Celeste Buckingham rieši vážny problém!

Celeste Buckingham odišla za rodičmi na Madeiru ešte koncom augusta 2020. Po mesiaci fanúšikov informovala, že netuší, kedy sa vráti naspäť. „Užívam si slniečko, makám na albume, trávim čas s rodinou, ale hlavne - konečne sa dávam dokopy duševne aj fyzicky,” uviedla v septembri.

Mladá speváčka totiž netají, že mala problémy s anorexiou aj depresívnymi stavmi zo svojho vzhľadu. „Všetko sa to prevalilo, keď som začala profesionálne spievať. Mala som pocit, že si musím úspech a slávu zaslúžiť. No a všetci slávni ľudia sú predsa krásni a štíhli. Vtedy som veľmi schudla a začala mať problémy s anorexiou,“ priznala pre magazín Exkluziv v roku 2018. Problémami trpela v rokoch 2012 a 2013.

Lenže neskončilo to. Minulý rok si prešla ďalším ťažkým obdobím. „Ale musím priznať, že v posledných mesiacoch som opäť padla do svojich predošlých zlozvykov. Úprimne, chvíľu som hladovala a dúfala som, že schudnem. Potom som si uvedomila že to je blbosť, tak som začala cvičiť, no tým spôsobom, že som niekoľkokrát mala pocit že odpadnem od únavy,” priznala.

Zdroj: Instagram CB

Aktuálne preto rieši zdravotné problémy, ktoré si nesprávnym stravovaním spôsobila. „Už dlhé roky mám problém so žalúdkom aj s váhou - po všetkých náročných diétach a pokusoch schudnúť som zistila, že som si poriadne zničila žalúdok,” prezradila Celeste, ktorá na Madeire absolvovala komplexné vyšetrenie a zmenila aj svoje stravovacie návyky.

Po tom, čo si prešla anorexiou, kedy zvažovala každý kúsok jedla, prišlo obdobie, keď do seba hádzala množstvá nezdravého jedlá bez rozmýšľania. „Ale konečne mám pocit, že idem správnym smerom,” vyhlásila speváčka. Ako dodala, aktuálne sa stravuje tak, že z toho nemá žiadne výčitky svedomia. A tak je to správne.

Zdroj: Instagram CB