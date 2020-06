Exkluzívne! Horúci odkaz Veroniky Nízlovej: Nemám záujem!

Druhá skladba, ktorú dala brunetka von ako samostatná speváčka, vznikla ešte koncom minulého roka a videoklip sa nakrúcal začiatkom júna. V klipe okrem Veroniky účinkujú aj tanečnice zo skupiny Ladylicious a jej myšlienka sa dotýka zrejme každej ženy, ktorá si v živote prešla toxickým vzťahom.

„Skladba ‘Nemám záujem’ je o každej žene, ktorá sa neustále vracia do nefunkčného vzťahu. Je v nás, ženách, veľký kus romantiky a často uveríme, že to s nami druhá strana myslí dobre a tentokrát to bude iné. Žena by mala mať silu bojovať o svoje šťastie a dávať ho na prvé miesto. Nemali by sme sa meniť podľa toho, ako si to praje niekto iný a prispôsobovať sa viac, ako je nám to príjemné,” povedala Vebi o skladbe, ktorú napísala v decembri.

Vzhľadom na to, že Vebi len pred pár týždňami potvrdila krach manželstva, niekto by si mohol myslieť, že ju k vzniku piesne inšpirovala práve táto udalosť. Opak je však pravdou. „Určite by som nechcela túto skladbu spájať s rozchodom s manželom. V prípravnej fáze ju počul a vie o nej,” povedala nám Veronika. „Nemám záujem vychádza z pocitov, ktoré si zdieľame s kamarátkami, keď rozoberáme vzťahy a niekedy je pre nás ženy naozaj ťažké vysvetliť mužom, že v tomto smere vieme byť rozhodné a neprospieva to žiadnemu z páru,” vysvetlila nám speváčka v súvislosti s vydaním chytľavej novinky.

V klipe nie je núdza o sexi dievčatá. Vebi si na spoluprácu prizvala krásne tanečnice z Ladylicious. Zdroj: Benedikt Prokop

„Keď žena povie, že nemá záujem, tak je to rozhodnutie, ktoré by muži mali rešpektovať. Ženy zvyknú dať veľmi veľa priestoru, aby ich muž o svojich kvalitách presvedčil. Keď sa však rozhodneme, tak chceme, aby naše rozhodnutie bolo rešpektované. A platí to, samozrejme, aj naopak. Nikdy by sme nemali druhého človeka tlačiť, aby sa správal inak, ako je mu prirodzené. Úcta a rešpekt druhého človeka by sa mali stať našou prirodzenou súčasťou,” dodala Vebi.