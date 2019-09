Kamarád do deště nestarne: V posteli mal Krainovú, Rolins... A sexice sa mu tam váľajú aj teraz!

PRAHA - Stále rovnaký fešák! Meno Sagvana Tofiho sa mnohým spája najmä s filmami Vítr v kapse alebo Kamarád do deště. Tie vznikli v 80. rokoch a z charizmatického herca je dnes už zrelý 55-ročný pán. Starnutia sa ale báť nemusí. Pozrite!

Sagvan Tofi sa narodil 7. septembra 1964 v Prahe. Jeho mama a otec - iracký Kurd sa zoznámili počas toho, keď študoval v Československu. Detstvo prežil Sagvan v Iraku, v medzinárodnej bohatej štvrti. Keď mal ale nastúpiť do školy, rodina sa vrátila späť do Prahy.

Tofi bol problémovým dieťaťom a mal dvojky zo správania. Keď sa jeho otec musel pracovne vrátiť do Iraku, jeho matke zakázali za ním vycestovať. Nasledoval rozvod a do Sagvanovej mamy sa neskôr zamiloval plukovník Miloslav Dočekal. Ten sa priatelil s Jiřím Kodetom a práve on navrhol, aby školák Sagvan začal navštevovať dramatický krúžok.

Keď mal Sagvan 18 rokov spoločne s Lukášom Vaculíkom si zahrali vo fiilme Vítr v Kapse. Neskôr sa opäť stretli v počine Kamarád do deště.

Lukáš Vaculík a Sagvan Tofi Zdroj: FS Barrandov

Sagvan žal nielen pracovné úspechy, ale stal sa idolom pre mnohé ženy. Môže sa pochválit tým, že svojho času randil s modelkou Simonou Krainovou, či speváčkou Darou Rolins. Za jeho osudovú ženu možno smelo označiť dlhoročnú partnerku Alenu Zdársku, ktorá s ním má dcéru Satine.

Sagvan Tofi je fešák aj v zrelšom veku, čo poviete?! Zdroj: profimedia.sk