14-ročný syn Diany Mórovej: Herečka ho v spoločnosti neukazuje… Aha, takto Quido vyzerá dnes!

BRATISLAVA - Začiatkom roka 2006 sa z Diany Mórovej stala mama syna Quida. Toho porodila svojmu vtedajšiemu partnerovi, komikovi Jurajovi Mokrému. Chlapec má dnes už 14 rokov, no verejnosť ho veľmi nepozná, herečka ho totiž do spoločnosti nevodí. No nedávno urobila výnimku - aha, takto Mokrý junior vyzerá dnes!

Diana Mórová je mamou už 14-ročného syna Quida. Málokto by to však pri pohľade na ňu tipoval. Má perfektnú postavu, pri ktorej len s ťažkosťou veriť, že v minulosti rodila. No predsa... Jediného potomka má s bývalým partnerom, zabávačom Jurajom Mokrým.

V minulosti sa na verejnosť dostalo pár profesionálnych záberov, na ktorých sú všetci traja ako rodinka. No odvtedy herečka malého Quida na verejnosti neprezentuje. Málokto tak od čias, kedy mal len zopár mesiacov, tušil, ako chlapec vyzerá.

Diana Mórová zobrala syna na ukončenie sezóny do Slovenského národného divadla. Zdroj: TV MARKÍZA

O to väčším prekvapením bolo, keď Diana ešte počas prázdnin zobrala syna do Slovenského národného divadla na ukončenie sezóny. Zachytiť sa to podarilo markizáckej Smotánke, ktorá reportáž z podujatia odvysielala v sobotu.

Quido má dnes už 14 rokov. Zdroj: TV MARKÍZA

Dvojica davom ľudí len prechádzala a rovno si to namierila na balkón divadla. Obaja sa v slnečnom letnom počasí poistili veľkými čiernymi okuliarmi. No už pri prvom pohľade vidno, aký z Quida vyrástol veľký chlapec. Čochvíľa svoju slávnu mamu prerastie.