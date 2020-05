Druhý rozchod v tomto roku: Prachařova žena lieta zo vzťahu do vzťahu!

PRAHA - Ešte začiatkom mája rozbiehala Agáta Hanychová (35) spoločný projekt so svojím novým priateľom. Išlo už o druhého muža v jej živote za tento rok. No najnovšie priznala, že je opäť sama.

Zo vzťahu do vzťahu... Tento rok čaká na Agátu Hanychovú rozvod s manželom Jakubom Prachařom. „Rozviesť sa je jedna vec... Nikdy nie úplne príjemná, ale vlastne sa to dá prežiť,” vyjadrila sa v týchto dňoch brunetka na Instagrame.

Smútok z rozpadu manželstva jej tento rok pomáhal zaháňať realitný maklér Zdeněk, s ktorým sa ale pomerne rýchlo rozišla. Vraj sa chce viac venovať svojim dvom deťom – Kryšpínovi a Mii.

Zakrátko ale vyšlo najavo, že vhupla do ďalšieho vzťahu. S kameramanom Markom Niessnerom si dokonca vymysleli spoločný instagramový projekt, keďže obaja majú z predchádzajúcich vzťahov po dve deti. Prvé príspevky sa na ich profile dvax2 objavili 3. mája a posledné 6. mája.

Zdroj: Instagram dvax2

Zdroj: Instagram dvax2

Aktuálne je totiž Agáta opäť sama. Priznala to v živom vysielaní pre fanúšikov, keď sa jej pýtali, kde je jej priateľ. Odpoveď bola jasná: „Žiadneho nemám, som sama.” Pre český Blesk potom dodala: „Proste to nevyšlo, ale o to lepšie vyzerám. Prestala som jesť, som štíhla a cítim sa skvelo. Vlastne musím povedať, že po rozchodoch vždy vyzerám dobre, rozchody mi pristanú.”