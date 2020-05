Najprv pochvala od Matoviča a potom... Puškárová prichytená bez rúška!

BRATISLAVA - Moderátorka Zlatica Puškárová patrila k prvým televíznym tváram, ktoré začali pri svojej práci nosiť rúška. Dokonca ju za to pochválil aj premiér Igor Matovič. Lenže teraz sa stalo niečo nečakané... A to rovno v priamom prenose!

V polovici apríla zostala Zlatica Puškárová príjemné prekvapená, keď sa dočkala verejnej pochvaly od aktuálneho slovenského premiéra. „Nosenie rúšok vlastne rozbehla vaša kolegyňa Zlatica Puškárová v tomto štúdiu. Dovtedy sa ešte na seba ľudia pozerali, že čo to niektorí majú. Pamätám si to, ako sme sa pred reláciou rozprávali. A ona povedala, nedáme si tiež rúška počas relácie? A nebudeme v tom smiešne vyzerať? Potom nám ich ponúkla, dala si ho ona, potom Marek Krajčí a potom som si ho dal aj ja a v priebehu pár dní to malo celé Slovensko,“ povedal Igor Matovič v mimoriadnej markizáckej relácii o koronavíruse.

Lenže, ako sa hovorí – aj majster tesár sa utne. Zlaticu Puškárovú v pondelok pristihla kamera markizáckych Televíznych novín, ako sledovala záver jednej reportáže bez rúška. Dnes sa k tomu moderátorka vyjadrila na svojom Instagrame. „Aj také veci sa v živom vysielaní stanú. Napila som sa vody a kým som odložila pohár, už som bola v obraze,” napísala blondínka.

