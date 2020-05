Dnes je hviezdou Novín Tv JOJ: Neuveríte, ako sa známa moderátorka dostala na obraz... Objavil ju Hudák!

BRATISLAVA - Nie je žiadnym tajomstvom, že dostať sa do veľkých médií chce nielen talent, ale občas aj obrovský kus šťastia. Tomu pred rokmi dopomohol známy moderátor Michal Hudák (50). Do svojej domovskej Jojky totiž dotiahol ženu, ktorá je dnes úspešnou moderátorkou spravodajstva!

Michal Hudák to prezradil v pondelkovom Inkognite. Tajným hosťom bola totiž Dana Čapkovičová Strculová, ktorá je nielen úspešnou moderátorkou jojkárskeho spravodajstva, ale uvádza aj vlastnú reláciu o zvieratách - Miláčikovo. No a práve na začiatku jej kariéry stál zabávač s nezameniteľným hlasom.

Pri tomto príbehu sa nedá poznamenať nič iné, než že mala blondínka obrovské šťastie. V čase, keď ešte študovala na vysokej škole v Prešove, moderovala v miestnom rádiu. A práve tam na ňu zabávač narazil. Rodák zo spomínaného mesta ju započul v éteri a začal pátrať po kontakte.

„Mal som pustené rádio, kde pracovala Danka, tak parádny hlas, tak profi robí to spravodajstvo, že to je jednoducho škoda nevyužiť. Ja som normálne na ňu pozháňal číslo, zavolal a zobral som ju do televízie a odvtedy pracuje u nás ako veľmi úspešná moderátorka,“ prezradil Hudák.

