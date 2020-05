Wisterová (43) v USA opäť s unesenými synmi: Drsné pravidlá návštevy!

Vera Wisterová bola so synmi naposledy koncom februára tohto roka. Pandémia koronavírusu ju však od nich odstrihla na celé mesiace. Vláda USA totiž kvôli koronavírusu zatvorila hranice krajiny. No ako informuje Nový Čas, moderátorke sa za deťmi predsa len podarilo vycestovať.

MIMORIADNE Polícia pátra po chlapcoch Very Wisterovej: FOTO Naposledy ich videli v Auparku

Ryšavka totiž využila svoje právo ako matka detí s americkým občianstvom a dostala výnimku na vycestovanie do USA. Od 5. mája je tak opäť v Amerike. No nemá to tam mať vôbec ľahké. Okrem toho, že získala túto výnimku, musela dodržať 14-dňovú karanténu, ktorú trávila v byte, ktorý si tam prenajala.

Po jej absolvovaní sa mohla stretnúť so synmi. „Dostane ich 20. mája od 8:00 a Jeremymu ich musí vrátiť 3. júna do 15:30,“ písalo sa v rozhodnutí od súdu. S chlapcami tak strávi celých 15 dní. Počas tých však musí dodržiavať prísne pravidlá. Vera do USA vycestovala so svojou tetou Amy Wister, a tá musí byť po celý čas s nimi.

Zdroj: Facebook Polícia SR

Navyše, moderátorka musela svoj pas odovzdať súdu, aby nemohla vycestovať z krajiny. No ak sa mamička chcela stretnúť so svojimi synmi, musela aj na takéto drsné podmienky kývnuť. Aj ona si však vydobyla aspoň aké-také podmienky výhodné pre ňu.

Ako píše spomínaný denník, mala by mať povolený každodenný kontakt s deťmi pomocou technológií. A Jeremy takisto dostal nariadené odovzdať pasy detí do úschovy súdu, aby s nimi nemohol vycestovať a brániť tak matke kontaktu s nimi.