Známy Slovák terčom narušenej dievčiny: Prenasledovanie, útoky a... FOTO Aha, čo mu dorobila s dverami na byte!

BRATISLAVA - Fúúú, tak z tohto nejednému nabehnú zimomriavky! Byť známou osobnosťou či influencerom, ktorí majú na konte tisícky fanúšikov, síce môže znieť pekne a lákavo, no má to aj svoje negatívne stránky. Jedna vec sú negatívne komentáre či strata súkromia, kedy majú sledovatelia pocit, že sa môžu celebritám miešať do života, druhá zas to, ak vami fanúšik začne byť doslova posadnutý...

S podobným extrémom má skusenosť aj šperkár Tomáš Stríž. Ten sa až po dvoch rokoch "pochválil" desivou skúsenosťou s jednou z jeho sledovateľov, ktorých má na Instagrame vyše 30 000. Dievčina sa do neho zrejme platonicky zamilovala, no z nevinných správ prešlo až k tomu, že s rodinou zvažovali zavolať políciu.

Na Instagrame ukázal staršiu fotografiu svojich dverí do bytu, ktoré boli oblepené srdiečkami. To ale nie je ani zďaleka všetko. „Takúto spomienku mi dnes vyhodil Facebook. Keď som fotku vtedy pridával, myslel som si, že ide o milý žart a pochválim sa. Neskôr som zistil, že ide o psychicky narušené dievča, ktoré ma potom asi tri mesiace bombardovalo správami, mojimi fotkami a vypisovala aj mojim priateľom," napísal Tomáš s tým, že dotyčná ho sledovala na každom kroku a veru, nebolo mu všetko jedno.

Po večeroch mu dokonca v správach pristávali fotografie so zábermi na okná jeho bytu, kde sa aktuálne nachádzal. „Najprv to začalo tým, že mi písala ohľadom objednávky šperku. Bola veľmi milá, časom mi poslala žiadosť na súkromný profil. Potvrdil som ju a neskôr mi začali chodiť zvláštne správy, neskôr aj fotky, že ma videla tam a tam. Potom aj ako ráno idem do práce a večer z nej. Jedného dňa som si našiel na dverách srdiečka a tlačila na mňa, aby sme sa stretli," povedal pre Topky Tomáš s tým, že túto ponuku odmietol.

Tomáš si najskôr našiel dvere oblepené srdiečkami, potom sa situácia ešte zhoršila. Zdroj: Instagram T.S.

Tomáš Stríž Zdroj: Michal Petrik

Neskôr dievča začalo obťažovať aj jeho priateľov. „Pridal som fotku na Facebook, nejaká kamarátka ju milo okomentovala a o pár minút potom mi už posielala správy od tej slečny, ktorá jej začala vulgárne nadávať a písať, nech ma nechá na pokoji, pretože patrím jej. Zablokoval som ju a začala robiť to isté, len z iného profilu. Už sme zvažovali, že to budeme riešiť cez políciu, no našťastie ju to nejak prešlo a časom písať prestala už úplne. Ale dostávať svoje fotografie bolo naozaj strašné, ešte dlho potom som sa obzeral, či ma niekto nesleduje," dodal nám na záver Stríž.