PREŠOV - "Vzhľadom na čas a dobu, akú zrazu žijeme, ako sa to razom všetko zmenilo, rozhodli sme sa vydať ešte jeden singel z albumu Budeme to stále my. Zmena rytmu, to je to, čo nás zastihlo, vo všetkých oblastiach, nielen v hudbe, koncertovaní ale vo všetkom," reaguje na súčasnú situáciu líder populárnej prešovskej skupiny.