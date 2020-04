Jožo Ráž už strieľať nebude: Spevák prišiel o zbrojný preukaz... Karma za nechutné video?

BRATISLAVA - Vyzerá to tak, že Jožo Ráž (65) má vážny problém. Spevák si v minulosti už niekoľkokrát ako držiteľ zbrane zavaril. Pred niekoľkými rokmi chcel strieľať po Číňanoch a posledné guľky nechať pre seba a svoju rodinu, minulý rok zasa nakrútil odporný videoklip, kde pištoľou mieril na novinára. Najnovšie sa zdá, že spevák už dostrieľal. Zbrojný preukaz mu vraj zabavili!

Informáciu o tom, že Ráž prišiel o zbrojný preukaz, priniesol portál aktuality.sk. Redakcia má k dispozícii policajné uznesenie, z ktorého vyplýva, že spevák už nemá povolenie k držaniu zbrane. „Príslušným správnym orgánom bolo zistené, že osoba Jozef Ráž už nie je držiteľom zbrojného preukazu,” uvádza sa v dokumente podľa spomínaného portálu.

Ráž sa nikdy netajil tým, že vlastní strelné zbrane, bez obalu dokonca uviedol aj to, v akom prípade by ich neváhal použiť.nechal sa počuť pred ôsmimi rokmi v rozhovore pre magazín Instinkt. Po jeho slovách zakročila aj polícia, no zbrojný preukaz mu napokon zostal.

Jožo Ráž prišiel o zbrojný preukaz Zdroj: TASR

Za obdobne agresívne gesto sa dá považovať aj posledný videoklip kapely Elán. V neslávne známom videu Ráž mieri na hlavu novinára zbraňou, z tej sa neskôr vykľuje hračkárska pištoľ a muža iba postrieka vodou. Väčšina verejnosti aj známych osobností skupinu za toto konanie odsúdila, počinom sa napokon zaoberala aj prokuratúra, záver bol však taký, že k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu nedošlo. Dnes však už Ráž podľa zákone môže vlastniť akurát len hračkárske zbrane.