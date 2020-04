Dcéra (24) Patrasovej a Slováčka bojuje s rakovinou: Radikálny krok... Rozmýšľa nad odstránením pŕs!

Na Topkách sme v pondelok informovali, že dcéra hudobníka Felixa Slováčka a herečky Dády Patrasovej, Anička, ukončila náročný cyklus chemoterapií. Teraz ju čaká operácia, pri ktorej jej z prsníka vyberú hrčku a uzliny a po nej bude musieť ešte absolvovať ožarovanie. Potom by však už mal byť boj so zákernou rakovinou ukončený.

Stále je tu však riziko, že by sa nebezpečná choroba mohla vrátiť. Práve preto herečka priznala, že zvažovala radikálny krok - že si dá odstrániť obidve prsia. „Áno, premýšľala som nad tým dosť často,“ priznala blondínka. Vraj by sa to nebála podstúpiť, už len kvôli svojmu zdraviu. Lekárka ju však uistila, že to nebude potrebné.

Dcéra Patrasovej a Slováčka ide pod nôž: Najprv chemoterapia teraz operácia!

„Ale moja pani doktorka po všetkých rôznych testoch povedala, že to nie je potrebné, že je u mňa riziko nízke,“ povedala pre Expres.cz Slováčková, ktorej zúriaci koronavírus prekazil pôvodné plány poriadne osláviť koniec liečby s priateľmi. Prajeme hlavne veľa zdravia!