Staršia sestra Simony Krainovej: Kedysi pri tele a teraz... Fú, tá je ale sexi!

PRAHA – Modelka Simona Krainová (47) je krásna, úspešná, má dvoch šikovných synov, skvelého partnera a super sestru. Yvona Maleřová (52) je síce od blonďatej Češky staršia o päť rokov, no postavou jej pokojne môže konkurovať. A to bola pred pár rokmi ešte pri tele!

Nie je snáď jediný Slovák, ktorému by niečo nehovorilo meno Simony Krainovej, úspešnej českej modelky. Málokto však u nás vie, že rodáčka z Havířova má ešte staršiu sestru, ktorá rovnako ako Simona oplýva krásou a aj sexi postavičkou. Nebolo to tak však vždy. Keď mala totiž Yvona Maleřová 45 rokov, bola ešte zaoblená a trápili ju tukové vankúšiky. Povedala si však, že stačilo, začala na sebe poriadne makať a výsledok naozaj stojí za to.

Ešte pred pár rokmi Yvonu trápili faldíky. Zdroj: Instagram Y.M.

„Na všetko som mala odpoveď. Napríklad, že dôležitejší je pohľad dovnútra než na povrch, že hlavne mať niečo v hlave než na nej, že môj muž ma miluje takú, aká som, že každý nemá na to behať, že mám pomalé spaľovanie, že som vo veku, kedy to proste nejde, že už nemám dôvod vyzerať lepšie, že aj tak nikam nechodím, že sú ženy, čo vyzerajú oveľa horšie...“ začala Yvona svoje rozprávanie o tom, ako sa dokopala k zdravému životnému štýlu.

Uvedomila si, že za týmto myslením a považovaním štíhlych žien za hlúpe, márnotratné, s kopou voľného času a peňazí, je len jej vlastná lenivosť a závisť. A tak to zmenila. „Lenivosť som prekonala, závisť zmizla sama a s ňou hlúpe názory a ten zvyšok ostal, ale tentokrát pravdivý. Som so sebou spokojná,“ napísala k záberu, kde porovnáva svoje terajšie ja s tým spred 7 rokov.

K tomu, aby vyzerala a cítila sa dobre, ju motivuje aj jej sestra Simona. „Teraz to nie je o paráde, ale o výzve k pohybu, aj keď sú možnosti teraz obmedzené, ale sú! Mňa to vždy motivuje a tiež táto lady na stene. Simona Krainová a fotky z prvého kalendára. Dala som si ich na stenu, aby ma vždy riadne naštvali, keď som začínala chudnúť a zdvíhať zadok. Áno, áno, moja motivácia,“ vyjadrila sa Yvona, ktorá teraz postavou môže skutočne konkurovať známej sestre. Aj po päťdesiatke je jednoducho riadne sexi!