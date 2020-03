Bartošovej ex varuje pred Nelou Slovákovou: Je to nechutné... Ruky preč, zahráva sa s onkopacientmi!

Slovákom i Čechom ponúkla možnosť dostať sa k ochranným rúškam niekdajšia víťazka Hotela Paradise Nela Slováková, ktorá s nimi začala podnikať. Objednávky na ochranu nosa i úst s látkou, ktorá obsahuje aktívne striebro, sa jej začali len tak sypať a blondínka robí od svitu do mrku, aby všetko odoslala. Avšak jej činnosť nie je všetkým pochuti a na internete sa už objavili príspevky, kde ju ľudia obviňujú z podvodu a klamania zákazníkov.

Nela Slováková začala podnikať s rúškami. Zdroj: Instagram N.S.

Varovať verejnosť pred Nelinými praktikami sa dokonca rozhodol aj bývalý partner dnes už zosnulej Ivety Bartošovej. Sympatický Domenico Martucci sa totiž tiež zaradil medzi zákazníkov Nely, avšak ani po niekoľkých dňoch vraj nedostal ani rúška, ani potvrdenie, ani peniaze späť. „Aj ja som objednal na týchto stránkach rúška pre maminku, manželku (ktorá má vážne problémy s astmou) aj pre mojich zamestnancov už pred 10 dňami, pretože inde som ich nemohol zohnať. Boli úplne nedostupné,“ napísal na sociálnej sieti Talian.

Keďže Slováková ponúkala rúška, dokonca s látkou obsahujúcou aktívne striebro, ktorá by mala zvýšiť ochranu, neváhal a urobil objednávku. „Zatiaľ som žiadne rúška nedostal a dokonca ani potvrdenie, že som zaplatil. V dobe, keď sa mnoho ľudí snaží pomáhať tým, že šijú rúška zdarma, mi toto správanie príde viac než nechutné, takže všetkých by som rád upozornil, aby neurobili rovnakú chybu ako ja a dali ruky preč od takého človeka, čo sa zahráva so zdravím, napr. onkologických pacientov (tvrdila, že sú rovnako ochranné ako FFP3), s peniazmi mamičiek na materskej dovolenke,“ píše ďalej Domenico, ktorý je z prístupu podnikateľky sklamaný. Nuž, to, kde je skutočná pravda, vie zrejme len samotná Nela, ktorú sme v danej veci kontaktovali, no doposiaľ neodpovedala.