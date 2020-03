Ďalšie nechutné obvinenie na adresu Nely Slovákovej: Mala stopnúť pomoc chorému dievčatku, ale... TOTO je vysvetlenie!

Na blondínku sa v poslednej dobe valia uštipačné reči z každej strany. Deje sa tak odvtedy, čo bývalá hviezdička z reality šou začala ponúkať prostredníctvom svojho online obchodu okrem plaviek i antibakteriálne gély a ochranné rúška na tvár, ktorých bol kvôli panike z koronavírusu v krajine nedostatok.

Za podnikavého ducha si zlizla Nela množstvo kritiky a hejtov hlavne od ľudí, ktorým už dlhšie ležala v žalúdku. Ku skupine sa postupne pridávajú ďalší, ktorí si chcú do podnikateľky taktiež kopnúť a sociálne siete tak zaplavujú ďalšie a ďalšie kauzy. Hoci sa ich Slováková snaží zo všetkých síl ignorovať a sústrediť sa na svoj biznis, posledná z nich ju nenechala chladnou.

Nela Slováková má v posledných týždňoch plné ruky práce s výrobou a predajom rúšok. Zdroj: Instagram N.S.

Novovzniknutá "kauza" sa má týkať malej Lucky, ktorá bojuje s vážnym zdravotným postihnutím. Tej ešte v septembri minulého roka ponúkla počas jedného benefičného večera osobitnú pomoc aj Nela, a to v celkovej hodnote 10-tisíc korún. Dodnes však na účet Lucky nešla ani koruna a jedna zo stránok, ktoré boli vytvorené za účelom Slovákovú diskreditovať, uviedla, že išlo len o reklamu pre úspešnú podnikateľku.

Nela Slováková sľúbila na jednej z dobročinných akcií dar v hodnote 10-tisíc korún. Práve ten sa teraz stal jablkom sváru. Zdroj: Instagram N.S.

Nelu však toto tvrdenie poriadne rozhorčilo a rozhodla sa dať veci na pravú mieru. Prízvukuje, že uvedenú sumu nedarovala ako hotovosť, ale Luckina mama ju môže využiť ľubovoľne na Luckine potreby. „Luckina maminka si dodnes nič nevybrala a na konci februára mi volala, že by chcela zaplatiť v hodnote 6-tisíc kúpeľný pobyt pre ňu a Lucinku. Dostala som mailom faktúru a deň po prijatí FA som ju išla zaplatiť. Ešteže som tak neurobila, pretože by som nemala ja peniaze a Lucka by nikam nešla vzhľadom na situáciu, ktorá nastala,” vysvetľuje Nela situáciu, ktorú skomplikoval šíriaci sa koronavírus.

Nela Slováková sa rozhodla proti klebete brániť. Zdroj: Instagram N.S.

"S Luckinou maminkou som v neustálom kontakte a pri poslednom telefonáte sme si povedali, že za peniažky pôjdu v lete na dovolenku," dodáva. Kto chce však psa biť, palicu si nájde, a tak je len otázkou času, kedy sa na adresu podnikavej blondínky zosype ďalšia nenávistná klebeta.

Nela má v posledom čase poriadne veľa neprajníkov. Zdroj: Instagram N.S.