Sebavedomá Kristína zo SuperStar: Postúpila s odretými ušami, ale... Aha, je to II. vicemiss Universe 2018!

BRATISLAVA - Zatiaľ čo väčšinu televíznych programov odstavil šíriaci sa koronavírus, markizácka SuperStar beží ďalej. V poslednej časti na seba upozornila Bratislavčanka Kristína Vargová (21). Do ďalšieho kola sa síce dostala len s odretými ušami, no všetkých ohúrila svojou krásou. A tou bodovala už pred dvomi rokmi - na súťaži krásy Miss Universe SR 2018 získala titul 2. vicemiss!

Kristína Vargová sa v nedeľu večer predstavila ako súťažiaca v speváckej šou SuperStar. Predviedla dve piesne, ktoré jej zaručili postup do ďalšieho kola. Nebolo to však také jednoznačné - získala totiž dvakrát áno a dvakrát nie. O všetkom musel rozhodnúť porotcovský kat Paľo Habera, ktorý krásku s odretými ušami posunul do ďalšieho kola.

Ak by však išlo o krásu, brunetka, ktorej diváci na sociálnych sieťach vyčítajú prílišné sebavedomie, by bez pochýb postúpila rovno do finále. Výzorom a charizmou totiž všetkých úplne odrovnala. Svojím vzhľadom však nebodovala prvýkrát. Pred dvomi rokmi zahviezdila rovno na súťaži krásy a stala sa 2. vicemiss Universe SR 2018.

Finále Miss Universe SR 2018: Nová kráľovná krásy je známa... TOTO je ona!

V tom roku išlo o špeciálnu missku - bol iba jeden kasting, finále sa konalo v známom podniku v Banskej Bystrici a galavečer sa prvýkrát vysielal iba na internete. Kráľovnou krásy sa vtedy stala Barbora Hanová a 1. vicemiss Sofia Sekelová, ktorá už nejaký čas tvorí pár so synom českého herca Martina Dejdara.

Kristína Vargová sa v roku 2018 stala 2. Vicemiss Universe SR. Zdroj: Jan Zemiar

Viac FOTO Kristíny z Miss Universe SR 2018 nájdete v GALÉRII»