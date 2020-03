Stopne KORONAVÍRUS aj SuperStar? Finálové kolá v ohrození!

Ďalší ročník SuperStar je v plnom prúde a po tom, ako na Slovensku a v Čechách zaúradoval nebezpečný vírus COVID-19, ide o jednu z mála relácií, ktoré sa na televíznych obrazovkách udržali. Dôvod je jednoduchý. Šou je totiž ešte stále v štádiu výberových kôl, takzvaných kastingov. Tie sa konali ešte pred niekoľkými mesiacmi a diváci sledujú ich zostrihy.

Istota až do mája

Dobrou správou je, že spevácka šou sa na obrazovkách zvládne udržať ešte niekoľko ďalších týždňov. Televízie Markíza a Nova, ktoré na projekte spolupracujú, totiž stihli natočiť aj vyraďovacie kolá, kedy si súťažiaci prvýkrát zmerajú sily v povestnom Divadle. „Už túto nedeľu sa diváci môžu tešiť na šiestu epizódu z kastingov, spolu je pripravených osem kastingovych dielov. Po nich je naplánované vysielanie niekoľkých epizód z divadiel. Všetky epizódy sú už nakrútené,” potvrdila pre Topky PR manažérka Markízy Alexandra Hrušková.

Na obrazovkách Markízy zatiaľ ešte bežia kastingové kolá SuperStar. Zdroj: TV MARKÍZA

Čo sa však so SuperStar stane potom, je otázne. Po divadelných epizódach by mali nasledovať finálové kolá, ktoré je kvôli diváckemu hlasovaniu potrebné vysielať naživo. Inak to nebolo ani v predchádzajúcich ročníkoch a na priamych prenosoch nechýbali v hľadisku stovky divákov, ktorí prišli podporiť svojich favoritov a počas večera vytvárali jedinečnú atmosféru.

SuperStar by bez divákov v hľadisku stratila atmosféru.

Zdravie na prvom mieste

Štart priamych prenosov mali obe televízie naplánované na máj, no či sa tak naozaj stane, momentálne potvrdiť nevedia. „Televízia veľmi pozorne sleduje vývoj situácie s koronavírusom a rozhodne sa podľa aktuálnej situácie, preto je v súčasnosti predčasné robiť akékoľvek závery. Maximálnou prioritou je ale zdravie a bezpečnosť všetkých zúčastnených,” doplnila Hrušková.

Prioritou televízie je zdravie a bezpečnosť všetkých účinkujúcich i štábu. Zdroj: TV MARKÍZA

A i keď si všetci želajú, aby sa situácia čo najskôr zlepšila, počty nakazených, žiaľ, naďalej stúpajú. Je teda celkom možné, že pandémia nakoniec zahatá plány aj pre SuperStar a na finálové kolá si budú musieť počkať diváci i samotní súťažiaci.

Či finálové kolá odštartujú podľa plánu, závisí od vývoja situácie okolo koronavírusu. Zdroj: Jan Zemiar