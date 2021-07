Módne (s)hity: Frajerský Jožo Vajda, dokrčený Papp a… Moderátorka kráľovnou v spoločnosti!

BRATISLAVA - Po niekoľkomesačnom lockdowne sa so spoločenskými podujatiami u nás roztrhlo vrece. A ako sa na ne vyparádili známe tváre? Na to si posvietila módna návrhárka Andrea Koreňová. Vy svoj názor môžete vyjadriť v ankete pod článkom!/

Ady Hajdu, herec

Stále sympatický muž pôsobiaci vo svojom outfite uvoľnenene a pohodovo. Veľmi pekné nohavice doplnené klasikou - bavlnenou košeľou. Tenisky mi nevadia a dodávaju elegancii športový look.

Zdroj: Ján Zemiar

Bronislava Kováčiková, herečka

Typický Bronin retro dizajn opäť nesklamal. Bodečkavé šaty pôsobia hravo a žensky. Kabelka je country style, páči sa mi tento jednoduchý outfit s dámou ako celok. Na niekom inom by mi to prišlo nudné. No Broňa sa narodila pre tento štýl.

Zdroj: Ján Zemiar

Jozef Vajda, herec

Prvý dojem - vážne pekný muž v rokoch. Príťažlivý outfit - až frajerský - pôsobí veľmi atraktívne a vyzdvihuje peknú postavu pána, ktorý si uvedomuje, že čím starší, tým krajší a keď takto mrkne na dvadsiatku, stále má s ňou drink istý!

Zdroj: Ján Zemiar

Karin Majtánová, moderátorka

Za mňa kráľovná v spoločnosti. Jeden z najlepších outfitov, aké táto krásna žena kedy mala. Neviem, čo viac povedať - biela farba predĺžených minimalistických šiat s kontrastnou potlačou zvýraznila opálenie a farebne jej toto extrémne pristane. Biele tenisky, hnedé nohy. Som hotová. Niekedy je fakt menej viac! Klobúk dole Karin.

Zdroj: Ján Zemiar

Katka Brychtová, herečka

Krásna dáma, ktorá zvolila pekné farby. Zlaté doplnky sú fajn, šaty parížskej modrej fajn. Strih ale nieje veľmi fajn. Je to veľká škoda, Katku šaty úplne zbytočne rozširujú. Výstrih je lichotivý, no časť pod prsiami a strih sukne nieje dobrý. Celkovo - radím ženám s kilečkom navyše vyvarovať sa materiálom s elastanom á la tričkovina. Radšej siahnite po pevnejších tvarujúcich materiáloch alebo hodváboch.

Zdroj: Ján Zemiar

Lenka Tekeljaková, II. vicemiss Slovensko 2016

Táto pekná mladá dáma s jej postavou môže siahnuť po farbách. Čierna mi príde v tomto prípade zbytočná a nudná. Celý outfit je samozrejme dobrý, nič sa tam nepokazilo a oceňujem výber topánok - čierne minišaty s kabelkou to odľahčilo. No napriek tomu by som jej švihla niečo svetlejšie, je to mladá kočka. Bolo by to viac fresh.

Zdroj: Ján Zemiar

Lucia Vráblicová, herečka

Toto je mimo môj fashion svet. Šatám strihu á la vreco nerozumiem. Ale čo kvitujem, je farba šiat spolu so striebornými doplnkami. Ľan, strieborná koža a štýl topánok pôsobí vkusne - jemne voľnomyšlienkarsky.

Zdroj: Ján Zemiar

Miroslav Krobot, herec a režisér

Tohoto pána mi neprislúcha hodnotiť. Vážim si ho ako človeka, je to pán režisér. Aj keby mal na sebe šaty zo slamy, nemôžem mu nič vytknúť. Z hľadiska fashion to nieje nič na ocenenia, ale tento pán dokázal, že on outfitmi pútať naozaj nemusí.

Zdroj: Ján Zemiar

Robo Papp s manželkou, spevák

Svieži krásny pár. Až na tú košeľu, ktorá bola pôvodne zakasaná a následne sa na poslednú chvíľu rozhodli vybrať ju z nohavíc. Veľmi pokrčené. Robova manželka má šaty nádhernej zelenej farby, ktoré jej veľmi pristanú. Kabelka sa mi zdá už moc. Šaty a kabelka sú spolu odveci. Obe krásne, ale použila by som ich určite zvlášť. Inak krásni mladí ľudia.

Zdroj: Ján Zemiar

Simona Simanová, moderátorka

Veľmi elegantný outfit. Šaty sú krasne. Dokonca mi tu vôbec nevadí kombinácia zlatého opasku a doplnkov a strieborných sandálov. Biela manikúra pôsobí s topánkami luxusne. Zlatisté doplnky sú lepšia voľba ako prvoplánové ladenie strieborných s topánkami. Tlieskam!

Zdroj: Ján Zemiar

Wanda Adamík Hrycová, producentka

Všetko je perfektné a ležérne - až na nohavice. Vadí mi šnúrka a strih bokoviek. Oveľa lepšia voľba by boli nohavice tieto isté ale s vyšším pásom a bez šnúrky - tá šnúrka mi tam pôsobí strašne pyžamovo už. Inak je to fajn - tie okuliare sú štýlové, chválim špicaté lodičky.

Zdroj: Ján Zemiar

Zuzana Kronerová, herečka

Jedným slovom - pozitívny outfit plný dobrej energie. Šik a mladistvé, žiadna depka. Trošku moc jesenné na toto ročné obdobie, ale vážne veľmi štýlové! Milujem odvážne ženy v móde!

Zdroj: Ján Zemiar

Zuzana Mauréry, herečka

Typický outfit pre túto herečku. Zuzana je krásna žena, nič ma tam nevyrušuje. Žltá kabelka rozbíja nudu a páči sa mi tiež prúzkovaná košeľa. Mladistvé, perfektná dĺžka nohavíc. Na Zuzane vidieť, že sa cíti vo zvolenom outfite dobre.

Zdroj: Ján Zemiar

