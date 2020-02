Majk Spirit zapletený do podvodu: Láka ľudí investovať... TAKTO mal zbohatnúť!

BRATISLAVA – Niet mladého človeka, ktorý by aspoň raz nepočul o raperovi Majkovi Spiritovi (35), ktorý si žije doslova rozprávkový život. Robí, čo ho baví, cestuje a je šťastne zasnúbený. Najnovšie sa mal rozhovoriť o tom, že sa stal miliónárom a vďaka čomu sa mu to podarilo. Avšak už na prvý pohľad na tom niečo nehrá. Meno slovenského speváka je zapletené do podvodu.

Na internete sa objavil článok, v ktorom sa mal Majk Spirit rozhovoriť o tom, ako sa mu podarilo zbohatnúť a zarobiť celé milióny. Text sa dokonca odvoláva na to, že prvé slová o svojom finančnom úspechu mal prezradiť v šou Petra Marcina Neskoro večer minulý týždeň. A už tu niečo nesedí. Posledná premiéra spomínanej talkšou na RTVS bola 11. februára a Majk Spirit bol hosťom naposledy v októbri 2019. Mnohí si zrejme pomyslia, že šlo o reprízu. Nešlo.

Majk Spirit mal vraj zbohatnúť na kryptomene. Zdroj: slovenska-pop.com

Na istej stránke sa píše, že raper vyzýva všetkých Slovákov, nech nepremeškajú svoju úžasnú príležitosť a zapoja sa skôr, než to banky zatrhnú. O čo ide? O investovanie do bitcoinov. „Uspel som vďaka tomu, že som rýchlo využíval nové príležitosti – bez akéhokoľvek zaváhania. A práve teraz je mojím najvýnosnejším spôsobom zarábania program na automatické obchodovanie s kryptomenami zvaný Bitcoin Era. Ide o najväčšiu príležitosť rýchlo vybudovať veľké bohatstvo, akú som v živote dostal. Všetkých nabádam, aby si to pozreli skôr, než to banky zakážu,“ mal údajne rodák z Bratislavy povedať v spomínanom programe.

My v redakcii sme si pozreli aj danú epizódu, v ktorej sa Spirit objavil, a teda môžeme s určitosťou potvrdiť, že nič podobné nepovedal. Článok však pokračuje ďalej s podtitulom „Exkluzívny rozhovor s Jaroslav Haščák“. Áno, dobre čítate. Hoci ide o Majka Spirita, už tu je jasne vidieť, že ide o podvod, keďže zamenili meno a dokonca ho ani nevyskloňovali. Práve v tomto rozhovore mal podrobne rozobrať, ako sa mu podarilo zbohatnúť. „Možno ste už počuli o tejto novej platforme na investovanie do kryptomien, ktorá sa volá Bitcoin Era a pomáha ľuďom na Slovensku, vo Veľkej Británii a severnej Amerike veľmi rýchlo zarábať veľké sumy peňazí. Možno o tom pochybujete, lebo to znie až pridobre na to, aby to bolo možné. Chápem to, pretože som si myslel to isté, keď mi o tom rozprával môj spoľahlivý kamarát. Keď som však potom na vlastné oči videl, koľko peňazí na tom zarába, musel tom to vyskúšať aj ja,“ znejú slová, ktoré mal údajne povedať portálu Major. Zároveň vyzýva, aby sa ľudia zapojili skôr, než to zakážu banky.

Na stránke sa dokonca objavil aj záber, ktorý má ľuďom ukázať, koľko raper zarobil vďaka tejto platforme. Kým v septembri mu na účet mala pribudnúť suma 27 787,76 eur, v novembri si mal prilepšiť o 48 986, 64. Podľa stránky mal pritom do start-upu investovať jeden a pol milióna. Celá stránka aj investovanie je však naozaj poriadne podozrivé. Kamkoľvek na stránke totiž kliknete, presmeruje vás to na web, kde sa máte zaregistrovať a odpočítava to čas, dokedy bude brána registrácie otvorená.

Zaujímavé však je, že kedykoľvek sa tam prekliknete, dátum je stále aktuálny a vždy vám ostáva len 5 minút. Že je to celé podvod, podporuje aj fakt, že akékoľvek meno z komentujúcich skopírujete a hľadáte cez Facebook, prostredníctvom ktorého to mali na stránke komentovať, jednoducho vám ani jedného nenájde. Je tak nad slnko jasnejšie, že ide o podfuk, a preto si dávajte veľký pozor na to, čomu uveríte. Aj vtedy, ak to „tvrdí“ známa tvár. V danej veci sme sa obrátili aj na PR manažérku rapera, no doposiaľ neodpovedala.