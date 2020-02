VIEME PRVÍ Rozchod v slovenskom šoubiznise: Dušan Pašek a kráľovná krásy sú od seba!

Nejeden muž mohol Dušanovi závidieť, keď sa mu v roku 2018 podarilo uloviť sexi kráľovnú krásy. Po tom, čo obaja priznali, že medzi nimi ide o viac než kamarátstvo, rozhodne patrili medzi najkrajšie páry slovenského šoubiznisu a vyzeralo to tak, že sa skutočne našli. Bohužiaľ, medzi dvojicou to klapať prestalo, aspoň čo sa týka akejsi romantickej roviny.

Dominika a Dušan nám potvrdili, že pár už netvoria. Zdroj: Instagram D.P.

Dostala sa k nám totiž informácia, že Dominika a Dušan sú už pár dní od seba. Túto prekvapivú správu nám potvrdila aj samotná blondínka. Keď sme ju oslovili s tým, či je pravda, že sa s Dušanom rozišli, priznala, že pár už viac netvoria. „Áno, je to pravda. Žiadne zlomené srdcia sa ale nekonajú. Rozišli sme sa po vzájomnej dohode. Zostali sme fajn kamaráti a nemáme spolu vôbec žiadny problém,” povedala pre Topky.sk blondínka s tým, že za ich rozchodom naozaj nestojí žiadna dráma a ich vzťah pretrváva v priateľskej rovine.

To, že z rozchodu nebude žiadna fraška a obaja sú dosť vyspelí na to, aby z krachu vzťahu nevznikali žiadne škandály, nám potvrdil aj Dušan. „Áno, je to tak. S Dominikou už nie sme spolu, no naďalej zostávame v dobrom kamarátskom vzťahu,” povedal nám hokejista. Nuž, aj takto môže vyzerať rozchod dvoch ľudí, ktorí na seba nepotrebujú hádzať žiadnu špinu.