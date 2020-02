Radosť známej Slovenky: Tehotná... Stane sa trojnásobnou mamou!

Život šikovnej fotografky Petry Ficovej bude opäť o niečo veselší. Na sociálnej sieti sa totiž pochválila rozkošným záberom, ktorým dala na známosť, že z nej bude trojnásobná mama. Sympatická brunetka sa len v auguste vydávala za svojho dlhoročného partnera, s ktorým mala už dve dcérky Johanku a Dorotku.

So svadbou si počkali, aby aj dievčatká boli o niečo väčšie a užili si ju spolu s rodičmi. K dvom malým princeznám už čochvíľa pribudne braček. Novinku prezradila sama budúca trojnásobná mamina, keď na Instagrame zverejnila fotografiu dcér so záberom z ultrazvuku. „Budeme mať bračeka! Vieme pohlavie, ale najmä to, že je zdravý,” napísala šťastná Petra. Srdečne gratulujeme.