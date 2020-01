Markizáčka Kristína Kövešová skončila v nemocnici: Boj o život... Otrava!

GUADALUPE - Čakala, že si konečne dopraje zaslúžený oddych, no čakalo ju poriadne nepríjemné prekvapenie. Najznámejšia slovenská investigatívna reportérka skončila v nemocnici, kde sa snažila vyhrať boj o život.

Kristína Kövešová (36) patrí na Slovensku medzi novinársku špičku. Neodradia ju ani kauzy, pri ktorých riešení sa neraz ocitne i v bezprostrednom nebezpečenstve. V povianočnom období sa preto rozhodla, že si dopraje chvíľu oddychu, a tak odletela za slnečnými lúčmi. „Aj ja sa niekedy musím dať do kľudu, teraz tak robím na lodi na plavbe po ostrovoch a tiež sa zbavujem strachov, ktoré riešim v súkromí...” zverila sa Kristína na svojom Instagrame pred pár dňami.

Kristína Kövešová si dopriala zaslúžený oddych. Zdroj: Instagram K.K.

To však ešte netušila, že jej vysnívané dovolenka sa zmení na boj o život. A to doslova. Kvôli otrave skončila v miestnej nemocnici, kde sa ju snažili zachrániť tamojší lekári. Ako však naznačila, nešlo iba o klasickú otravu z jedla, s ktorou má skúsenosti nejeden dovolenkár. „Práve som prežila najhoršiu noc života. S veľmi vážnou otravou v miestnej nemocnici na ostrove, keď nikto nevedel, či to moje telo zvládne... po viacerých infúziách a morfiu som tu. Ďakujem, Bože,” zverila sa reportérka po tom, ako zažila poriadne perné chvíle.

To, že sa okolo Kristíny stále niečo deje, je už tak nejako súčasťou jej života. Viackrát ocenená novinárka však nespresnila, či za jej ťažkosti môže jedlo alebo išlo o niečo iné. Aj tento nepríjemný zážitok berie ako cennú skúsenosť do života. „Opäť som si uvedomila, že sme tu len na chvíľu...” zamyslela sa na záver. Vyzerá to však, že brunetka je z najhoršieho von. Snáď sa zvyšok dovolenky vydarí podľa jej predstáv.