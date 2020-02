Slovensko prišlo o ďalšiu legendu: Opustil nás jeden z najvýznamnejších divadelných hercov

„S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dnes odišiel do večnosti mimoriadny herec ANDREJ MOJŽIŠ (16.10.1925 - 4.2.2020), legenda zvolenského Divadla J. G. Tajovského. Česť jeho pamiatke," oznámilo dnes prostredníctvom sociálnej siete Divadlo J.G. Tajovského vo Zvolene, ktoré bolo hercovým druhým domovom. To už chystá poslednú rozlúčku so zosnulým hercom. O jej detailoch budú informovať v najbližších dňoch.

Opustil nás herec Andrej Mojžiš. Česť jeho pamiatke. Zdroj: Facebook DJGT