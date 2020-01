Slovenská herečka v tom má jasno: Toto už nikdy viac!

BRATISLAVA - Dlhé roky bola herečka Kristína Tormová, za slobodna Farkašopvá, známa ako ryšavka. Pred časom ale zmenila farbu vlasov na blond. Keďže je však aktívna na sociálnych sieťach, často dostáva návrhy vrátiť sa k ohnivej hrive. Ona to však odmieta z viacerých dôvodov...

Už to bude pomaly rok, čo Kristína Tormová zmenila imidž a prešla na blond farbu. Napriek tomu sa stále nájdu ľudia, ktorí jej píšu, aby sa vrátila k ryšavej farbe, ktorou bola povestná naozaj dlhé roky. No na tieto návrhy má herečka jasnú odpoveď.

„Ja normálne mažem takéto komentáre. Fakt. Nerobí mi to dobre. Lebo ryšavá sa spája s niekdajším životom a ten teda mal na môj vkus priveľa zádrhelov,” priznala najnovšie na sociálnej sieti.

Zdroj: Instagram KT

Okrem toho má aj ďalšie dôvody. Nechce byť už viac taká výrazná a zdá sa, že nová farba by mohla mať vplyv aj na jej herecký repertoár: „Nechce sa mi svietiť na celú ulicu. Chce sa mi byť “moja” a nie všetkých. A tiež už vďaka neryšavosti nehrám samé oné... nemravnice! Či to je vekom?”

Ako Kristína dodala, ryšavé obdobie bolo dlhé a „poučné”, ale naozaj ho nemá rada. A na záver nezabudla podotknúť, že ona sama si nevie predstaviť, že by sa niekomu starala do vlasov a imidžu tak, ako sa niektorí ľudia starajú do nej.