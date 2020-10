Mŕtve vlasy išli dole! Kristína Tormová opäť zaexperimentovala: Radikálna ZMENA imidžu!

Kristína Tormová sa zbavila svojich blond vlasov.

Zdroj: Instagram KT

BRATISLAVA - Celé roky Kristína Tormová (38), vtedy ešte Farkašová, nosila výrazne ryšavé vlasy. Práve to bolo jedným z jej poznávacích znamení. No nie je to tak dávno, čo sa tejto farby nadobro zbavila. Najprv bola brunetka a neskôr zaexperimentovala s peroxidovou blond. No a teraz podstúpila ďalšiu zmenu imidžu!