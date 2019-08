Išla rodiť, skončila v obväzoch: Slovenskú herečku ratovali priamo v pôrodnici!

Herečke sa podarilo pôrod svojho tretieho potomka pred verejnosťou úspešne utajiť. Alan sa totiž vypýtal na svet už pred dvomi týždňami. Kristína rodila cisárskym rezom v jednej z bratislavských nemocníc. Až neskôr sa na sociálnej sieti sama pochválila radostnou novinkou. „Akože, povedali by sme vám to aj skôr, ale taaaak nám dobre bolo v tej našej bubline,” vysvetlila herečka vo svojom príspevku. No zdá sa, že herečka, ktorá si do svojho súkromia len tak ľahko niekoho nepustí, sa teraz rozrozprávala.

Z Kristíny Tormovej je trojnásobná mama: Bábätku vybrala krásne meno!

​ Zdroj: Instagram K.T.

Najnovšie prezradila, že pôrod sprevádzali aj nečakané komplikácie. Kristíne sa totiž stal úraz v tej najnevhodnejšej chvíli. „Ktorý debil by si už len cestou na pôrod zadrbkal dverami do palca a odondil si z nechta na nohe? To už ktorý debil by na chodbe medzi ženami s kontrakciami krvácal z nechta? JA!” okomentovala príhodu z nemocnice a neváhala si zažartovať na vlastnú adresu.

Zdroj: Instagram K.T.

Našťastie, mamičke pomohli lekári priamo v pôrodnici a zranený prst jej ošetrili. Dnes už sú aj s malým Alanom doma a užívajú si v rodinnom kruhu. Herečke prajeme skoré uzdravenie a veľa radostných chvíľ.