Vojna v slovenskom šoubiznise: Známe Slovenky sa do seba drsne pustili… Kvôli reklame na internetový obchod!

BRATISLAVA - Známe tváre slovenského šoubiznisu sa do seba na verejne pustili. Dôvodom bola výzva istého internetového obchodu s oblečením. A zatiaľ čo jedna skupina mu na svojich profiloch na Instagrame robila reklamu, druhá skupina sa do nich drsne pustila. A virtuálna vojna je na svete - prečítajte si prečo!

Už pred rokom istý nemecký internetový obchod spôsobil na Slovensku hotový ošiaľ, keď nikto do poslednej chvíle ani len netušil, o čo vlastne ide. A teraz je to tu opäť. Mnohé celebrity mu robia reklamu a ponuku spomínaného portálu si veľmi pochvaľujú. No potom je tu druhá skupina ľudí, ktorá e-shop kritizuje kvôli fast fashion.

Všetko začalo pred pár dňami, keď internet doslova zaplavila výzva, že ak Instagram obchodu dosiahne za týždeň 100 000 sledovateľov, svojim zákazníkom sa odvďačí trojdňovými zľavami vo výške 50 %. Mnohí túto ponuku privítali, o čom svedčí aj fakt, že sa stanovený počet followerov podarilo dosiahnuť už za jediný deň.

O výzve informovalo obrovské množstvo známych tvárí. Za všetky spomeňme tanečnice Ivanu Gáborík a Katku Jakeš, moderátorku Soňu Skoncovú, speváčku Mamu Dashu Šarközyovú, tenistku Dominiku Cibulkovú či Veroniku a Danielu Nízlové z dua TWiiNS. Všetky tieto influencerky však ani len netušili, že sa stanú objektami obrovskej kritiky.

Pustili sa do nich totiž tie, ktoré sa snažia upozorniť na zlo fast fashion. Hovoríme o móde, ktorá sa vyrába prevažne v ázijských krajinách, kde zamestnanci pracujú v neľudských podmienkach za minimálnu mzdu. Robotníci sú častokrát bití a svetoznáme značky sa dokonca neštítia zamestnávať ani deti.

Či ide aj o prípad spomínaného portálu, nevedno. Faktom však je, že v slovenskom šoubiznise vyvolal hotovú vojnu. Všetko odštartoval status Kristíny Tormovej. „Ja si veľmi prajem, aby ľudom ne... Takto: Ja si veľmi veľmi prajem, aby sa 100-tisíc páčikov, ktoré sa za deň vyzbierali pre obrovský eshop s fast fashion značkami od výmyslu sveta, pri ktorých fakt nechcete vedieť, ako vznikali, aby sa tieto páčiky premenili na 100-tisíc múdrych ľudí, ktorí nebudú bezhlavo nakupovať to, čo nepotrebujú, len preto, že je to lacné,“ uviedla herečka.

„Priala by som si aby influenceri, ktorí od šťastia, že ich followeri idú zagabať zase túto planétu miliónmi kúskov oblečenia, aby mali tú silu (napriek dobrému zárobku, ktorý sa vždy veľmi zíde, ja viem!), odmietnuť takúto spoluprácu. Prosím!“ dodala Tormová. Tieto slová ako prvú vytočili tanečnicu Ivanu Gáborík, ktorá sa k téme vyjadrila na Instagrame. No a svojimi slovami dosť evidentne narážala práve na Kristínu.

„Najviac som sa zasmiala na tom, že sa k tomu vyjadrovala jedna influencerka, ktorá má deti, robí reklamu na detské oblečenie, ktoré sa vyrába v Číne. To bolo pre mňa nepochopiteľné. Aj táto firma sa uberá dobrým smerom, pretože zaraďujú značky, ktoré majú udržateľné veci. Čiže sú rôzne pohľady na túto tému, každý si vyberie ten svoj, ja si teraz nemyslím, že ľudia budú bláznivo nakupovať, pretože v dnešnej dobe nemajú peniaze, práve chcú ušetriť a môžu touto formou nakúpiť kvalitnejšie veci za lepšiu cenu,“ vyjadrila sa Ivana.

No úplne najviac sa rozohnila speváčka Mamba Dasha. „Ja som bola včera tak strašne vytočená, že som nevedela ani zaspať, normálne som mala problém zaspať, dneska ráno som sa zobudila opäť vytočená, potrebovala som niekoľko hodín na to, aby som to spracovala v sebe a aby som hneď neposlala niekoho v storkách niekam,“ začala Šarközyová.

„Viete, čo je chyba? Sú tu rôzni antinfluenceri, alebo ako ich mám nazvať, ktorí, nechcem nič hovoriť, ale keby dostali ponuku z tohto eshopu, tak ju podľa mňa veľmi rýchlo schmatnú, ale bohužiaľ túto ponuku nedostali, a tým pádom sa vyjadrujú tak, ako sa vyjadrujú a problém je to, že títo ľudia nafúkli túto bublinu,“ pokračovala Dáša.

„A to, čo ma najviac šokovalo, že tá, ktorá to najviac hrotila proti tomuto eshopu, je hlavnou tvárou jednej inej značky, tak toto je pre mňa úplne na hlavu a druhá vec je, že je to baba, ktorá robí roky značku svojich tričiek, ktorá je húfne kupovaná na Slovensku a každý druhý chodí dneska v pásikoch, takže o čo ide? Je to pre mňa tak veľké pokrytectvo, že by som to práve od tejto osoby, ktorú mám úprimne rada, naozaj nečakala. Toto ma totálne šokovalo,“ dodala Mamba.

No spomínané ženy boli len jedny z množstva známych tvárí, ktoré sa k tejto kauze vyjadrili:

Tatiana Žídeková, fitnesska a influencerka:

„Všetci, ktorí opľúvate 50% zľavu od eshopu, zamyslite sa, prosím, nad tým, ako táto zľava pomôže rodine, ktorá nemá najlepší príjem a má doma deti, ktoré potrebujú na zimu bundy, topánky a podobné veci, ktoré tak či tak budú musieť kúpiť... Nie každý má peniaze na udržateľnú módu a pri deťoch je to veľmi ťažké, keďže veľmi rýchlo rastú... Zo skúsenosti na mojom Insta viem, že mamičky sú rady aj za 5%, ktoré sa mi podarí im vybaviť.“

Katarína Jakes, tanečnica:

„Ešte by som k jej stories dodala, že najväčší trapas je, že väčšina ľudí, ktorí sa pridali k hejtom, si potajomky nakúpi za tú zľavu, pretože chce mať kvalitnejšie veci za dobrú cenu. Veci, ktoré sa im nerozpadnú po prvom použití. Každopádne si myslím, že rozosievať zlú energiu je totálne trápne. Nech si každý vyberie, či chce, alebo nechce zľavu využiť a všetci budú spokojní.“

Alexandra Orviská, moderátorka:

„Ja fakt nezvyknem reagovať na tieto veci, ale mne už pripadajú ľudia, ktorí sa odbavujú na našich instagramových profiloch kvôli zľavám.. Sú mi smiešni tí ľudia. Nie každý si ide nakúpiť a nie každý má peniaze, aby si nakúpil zbytočné veci. Možno sú ľudia, ktorí majú tri deti a zľave 50% sa potešia a kúpia si len to, čo potrebujú. A ešte by som chcela poprosiť každého jedného, ktorý dá takýto komentár, či môže utekať skontrolovať svoj botník, či tam nemá ani jedny topánky známej značky. A až ten, kto nosí sáčky na nohách, mi môže niečo povedať.“

No ozvali sa aj tí, ktorí naopak súhlasia so slovami Kristíny Tormovej:

Zuzana Hanzelová, novinárka:

„Kuknite radšej lokálne značky. Kristína Tormová to vystihla, netreba byť 100-percentný, ale každé percento menej ako 100 sa ráta!“

Odkaz na Kristínin status zdieľala napríklad aj stylistka Babsy Heribanová.