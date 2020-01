Vondráčková varuje: Zneužili jej meno a fotky... Nie je v tom sama!

PRAHA - Sláva so sebou nesie nielen veľké množstvo fanúšikov a hejterov, ale aj veľa špekulantov, ktorí zneužívajú známe tváre pre svoje účely. Naposledy sa o tom presvedčila Lucie Vondráčková (39), ktorej fotky zneužili na reklamu na chudnutie. Dokonca sa tak nestalo po prvý raz. A ani náhodou v tom nie je sama. Aj ďalšie známe tváre sa stali obeťami internetových podvodov.

Speváčku a herečku Luciu Vondráčkovú v Čechách poznajú všetci. Je známe, že plavovláska sa môže pochváliť štíhlou postavou, za ktorú vďačí sčasti aj svojim génom. A práve to nedávno zneužili istí špekulanti. Prostredníctvom jej fotiek lákali ľudí na zázračný prípravok na chudnutie. A nestalo sa tak prvýkrát. V rovnakej situácii bola totiž aj pred dvomi rokmi. Vtedy ju na to upozornil jej PR manažér Petr Mráček.

„Tak sa zase zjavuje podvodná reklama na nejaké podivné chudnutie, kde použili moju fotku. Je to samozrejme nezmysel. Jediné, čo funguje, je dosť pohybu a zdravý jedálniček. Žiadne zázraky, žiadne skratky, žiadne špeciálne prípravky. Proste makať a nejesť hlúposti,” napísala Lucie na svoj facebookový profil. Zároveň všetkých svojich fanúšikov pred podvodníkmi varuje: „Neverte, prosím, chudnúcim nezmyslom. Nech už je tam fotka kohokoľvek.”

Lucie Vondráčková sa už po druhý raz stala obeťou podvodu s reklamou na chudnutie. Zdroj: Facebook L.V.

Speváčka sa stala obeťou špekulantov už po druhý raz. Takéto prípady sa nevyhli ani ďalším známym tváram. Podobne ako Vondráčkovú, aj českú moderátorku Luciu Borhyovú, našu Zlaticu Puškárovú, Adelu Vinczeovú a dokonca aj Daru Rolins zneužili na reklamu prípravku na chudnutie. Cez falošné profily Ewy Farnej, Jána Mečiara, Vila Rozborila, Lucie Barmošovej či Adriany Kmotríkovej podvodníci vábili peniaze od obyčajných ľudí. To všetko pod zámienkou, že finančné prostriedky majú pomôcť niekomu s vážnymi problémami.

Tvár Tomáša Maštalíra zneužili zasa na pochybný článok a nalákanie ľudí, aby obchodovali s bitcoinami. Herec sa mal totiž poriadne nabaliť. Podobným spôsobom zneužili aj glosátora Milana Lasicu, ktorý mal údajne investovať milióny do nejakej aplikácie. Iný prípad bol zasa nedávno s identitou Emy Müllerovej. Tej istá žena ukradla fotku, ktorú používala na svojom vymyslenom facebookovom profile a robila nekalé obchody. Fotku Mareka Fašianga zasa zneužili na sexzoznamku a pod menom herca Juraja Baču si zasa niekto pýtal fotografie od iných žien a chcel sa s nimi stretnúť. Byť známym so sebou nesie nielen to príjemné, ale mnohokrát sa môžu celebrity stať obeťami najrôznejších podvodov.