Vondráčková radikálne zmenila imidž: Fanúšikovia ju nespoznávajú!

PRAHA - Čo na ňu hovoríte? Aj keď sa mnohým spája meno Lucie Vondráčková (41) najmä so spevom, neter slávnej Heleny Vondráčkovej (73) sa venuje tiež herectvu. Práve vďaka tejto profesii má možnosť vyskúšať si zaujímavé postavy a úlohy. Súčasťou toho sú tiež rôzne zmeny imidžu. Pozrite, ako sa fanúšikom najnovšie predviedla!

Pre mnohé celebrity je dnes už samozrejmosťou mať profil na sociálnej sieti Instagram. Komunikujú tam so svojimi priaznivcami a delia sa o momentky z pracovnej sféry i súkromia. Výnimkou nie je ani česká speváčka Lucie Vondráčková.

Tú v týchto dňoch zamestnávala práca na novom filme, ktorému dali tvorcovia pracovný názov Povídka. O počine sa toho zatiaľ veľa nevie. Okrem Vondráčkovej sa tam však objavia napríklad aj Miroslav Donutil, Jaromír Nosek, Milan Enčev, David Šir, či Anna Kulovaná.

Lucie Vondráčková sa pred kamerami predviedla ako čiernovláska. Zdroj: Instagram

Nevedno, akú postavu Lucie stvárnila, avšak s followermi, ktorých má zhruba 123-tisíc, sa podelila o pár momentiek z nakrúcania. Značný rozruch vyvolalo najmä to, že pred kamerami sa predviedla ako čiernovláska. „Takmer som ťa nespoznala, ale veľmi ti to pristane,” znie jedna z reakcií od fanúšikov. „Fíha! Chvíľku mi trvalo, kým som si uvedomil, že si to vlastne ty. Krásna si,” pridal kompliment speváčkin priaznivec.

Lucie Vondráčková ako čiernovláska. Zdroj: Instagram

Podľa všetkého ide len o zmenu pomocou parochne. Pri pohľade na nadšené komentáre a komplimenty od fanúšikov by ale speváčka mohla pokojne uvažovať nad tým, že by si dala vlasy nafarbiť na čierno. Čo poviete?