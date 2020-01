Pomohla mu k výhre, teraz sa jej chce zbaviť: Šokujúci KONIEC obľúbenej dvojice!

BRATISLAVA - Slovenskí a maďarskí fanúšikovia, ktorí si obľúbili spevácke duo Richarda Ricca Šarköziho (32) a Claudie Farkašovej (42), majú hlavu v smútku. Dvojica už totiž spolu spievať nebude. Ricco to so svojou partnerkou zabalil.

Ochrnutý spevák a jeho kamarátka Claudia spolu fungovali roky, no zdá sa, že tejto spolupráci je koniec. Pre Nový čas to potvrdil samotný Ricco. „Ja som sa tak osobne rozhodol, že po rokoch chcem ísť sólo. Claudii som to oznámil na našom poslednom vystúpení,” stroho priznal mladík, ktorý zmenu inicioval. Čo však tomuto rozhodnutiu predchádzalo a prečo k nemu vôbec došlo, neprezradil. Svojej speváckej partnerke a spriaznenej duši sa však nezabudol poďakovať.

Dvojica sa zviditeľnila vďaka šou X Factor. Zdroj: rtl.hu

Ricco a Claudia skončili v prvej sérii slovenského X Factoru na druhom mieste. Šťastie o pár rokov neskôr skúsili aj v maďarskom vydaní, a práve Budapešť im priniesla vytúžené víťazstvo. Spolu s ním získali aj hlavnú výhre vo výške približne 32-tisíc eur a ponuky na vystúpenia sa im len tak hrnuli.

Ricca a Claudiu spája vrúcne priateľstvo. Zdroj: Facebook R.Š.

Vyzerá to, že ani Claudia sa po prekvapivom rozchode hudby nevzdá. Na jeseň vydala svoj vlastný album s názvom Len Ona. Uvidíme, ako sa im bude dariť na sólových dráhach.