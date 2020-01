Film Príliš osobná známosť si v kinách pozrelo už viac ako 100-tisíc divákov

Záujem o film zo strany divákov stále neutícha, film doteraz videlo viac ako stotisíc divákov a kinosnímka naďalej vypredávala sály na celom Slovensku.

Zdroj: ts

„Chcem sa poďakovať všetkým divákom za to, že prišli do kina. Film sme robili pre ľudí, preto som vďačná za každého diváka. Spätná väzba od ľudí je pre nás dôležitá a teším sa, že film vzbudzuje pozitívny záujem,“ hovorí Marta Ferencová, režisérka a spoluscenáristka filmu. Autorka knižnej predlohy a spoluautorka scenára Evita Twardzik Urbaníková dodáva: „Vždy je príjemné vedieť, že sa na výsledok vašej práce teší množstvo ľudí. Som za to vďačná a je to super energia pri práci na ďalšom filme.“

Producent Peter Núñez rovnako netají radosť z úspechu najnovšieho diela: „Ďakujem divákom, ďakujem kinárom a takisto ďakujem všetkým, ktorí sa na tomto úspechu podieľali.“



Veľký podiel na úspechu filmu má určite aj vynikajúce medzinárodné herecké obsadenie. Vo filme sa predstavili hereckí predstavitelia z viacerých krajín, zo Slovenska - Ľuboš Kostelný a Marián Mitaš; z Českej republiky – Eliška Balzerová, Tatiana Dyková a Petra Hřebíčková, z Chorvátska JANKO POPOVIĆ VOLARIĆ a zo Srbska BRANISLAV TRIFUNOVIĆ a PREDRAG MANOJLOVIĆ, ktorý dokonca účinkoval v kultovom filme režiséra Emira Kusturicu Čierna mačka, biely kocúr.