Slovenská herečka obeťou krádeže: Zasahovala HAKA... Páchateľovi hrozia 3 roky!

Krátko pred Vianocami a vám zmizne auto. To si nechce nik ani len predstaviť, nieto ešte zažiť. A predsa si tým prešla herečka Eva Sakálová, ktorú si verejnosť pamätá najmä zo seriálu Panelák, kde si zahrala po boku Romana Luknára. Niekedy medzi 17. a 23. decembrom jej niekto odcudzil auto z Račianskeho mýta. Do prípadu a pátrania sa zapojila HAKA, ktorej, ako informuje portál noviny.sk, sa včera auto podarilo nájsť.

Herečke Eve Sakálovej pred Vianocami ukradli auto. Zdroj: Instagram ES

„Včera sme dostali informácie, že vozidlo by sa mohlo nachádzať v tejto lokalite. My sme lokalitu prepátravali, ale tento objekt bol uzavretý. Dnes ráno sme v pátraní pokračovali a ráno to bolo potvrdené,“ vyjadril sa Štefan Farkas z HAKA pre noviny.sk. Vozidlo sa snažila skupina vypátrať aj prostredníctvom Facebook, kde práve Farkas zdieľal informácie o aute. To malo byť ľahko rozpoznateľné najmä vďaka nálepkám, ktoré ho zdobili.

Herečka sa naozaj veľmi potešila, keď jej štvorkolesového tátoša našli. „Nádej tam bola, keďže som mala dobré referencie. Som si hovorila, že neviem, kto to zobral, ale tak som si len hovorila - prosím, vráť mi to. Verila som, modlila som sa, samozrejme, nečakala som. Ťažko sa to popisuje, šťastie, vďačnosť,“ uviedla Eva Sakálová.

Hľadanie vozidla prebiehalo aj cez facebookovú skupinu HAKA - Hľadá sa auto krádeže automobilov. Zdroj: Facebook HAKA

Ako uviedol Farkas, zlodej vymenil ŠPZ-ky. Namiesto tabuliek s evidenčným číslo zmiznutého Volkswagenu Polo boli na vozidle použité značky z bielej Toyoty Corolly. „V poradí sa jedná už o 166. ukradnuté auto, ktoré sme vďaka našej aplikácii a členom skupiny HAKA objavili,“ povedal. Zlodej si poriadne zavaril a dokonca mu hrozí posedenie v chládku na tri roky. Sakálová auto zatiaľ nemá, no už čoskoro sa ho dočká. Na miesto nájdenia sa totiž dostavil ešte kriminalistický technik, ktorý vozidlo zdokumentoval a tiež zabezpečil prípadné stopy. Napokon vzala auto odťahová služba na expertízu a až potom bude vrátené Sakálovej.

Aj vďaka dobrým a nápomocným ľuďom, ktorí sú súčasťou facebookovej skupiny či používajú aplikáciu HAKA, sa mnohé autá našli. A pátracia skupina rozhodne nemieni poľaviť. Ba práve naopak. „Posledné dva týždne máme toľko práce, že nevieme, čo skôr. Zlodeji dostávajú veľký výprask. V roku 2019 ho dostávali poriadny. A 2020 ich čaká peklo, môžu sa tešiť na vojnu,“ vyhlásil tvrdými slovami boj so zlodejmi Farkas.