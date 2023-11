Známa herečka na premiére: Ukázala SESTRU… Wau, vyzerajú ako cez kopirák!

Herečka Eva Sakálová so sestrou Alicou (Zdroj: Ján Zemiar)

V nedeľu popoludní sa v známom nákupnom centre konala slávnostná premiéra slovenskej animovanej rozprávky Tonko, Slávka a kúzelné svetlo. Novinku o chlapcovi, ktorý od narodenia svieti, a jeho kamarátstve s tajomnou susedkou si prišlo pozrieť mnoho známych osobností. Nechýbali ani Petra Polnišová či Oľga Belešová, ktoré rozprávku dabovali.

Herec Ján Jackuliak a moderátorka Lenka Šóošová prišli aj so svojimi deťmi... No a herečka Eva Sakálová dorazila do spoločnosti so sestrou Alicou. A práve tieto dámy strhávali na seba najviac pozornosti. Obe dobre vyzerajúce, navyše ako cez kopirák. Jedna druhú rozhodne nezaprie, veď pozrite, ako sa na seba podobajú!

