Osudné chvíle profesora Traubnera: Malo to rýchly spád... Zostávalo mu 24 hodín života!

BRATISLAVA - Na uplynulé Vianoce uznávaný slovenský neurológ Pavel Traubner (78) rozhodne nezabudne. Zatiaľ čo ostatní trávili sviatky pri stromčeku so svojimi blízkymi, on bojoval o život v nemocnici. Jeho zdravotné problémy nabrali rýchly spád. Museli mu amputovať nohu, lebo inak... Zostávalo mu len 24 hodín života!

Tragický Štedrý deň profesora Traubnera: Boj o život... Amputovali mi nohu!

Pavel Traubner o osudných chvíľach prvýkrát otvorene porozprával denníku Nový čas. „Bolo to veľmi rýchle, v priebehu 24 hodín to malo prudký vývoj. Klesol mi tlak, zhoršila sa činnosť srdca a ľadvín a museli mi dávať adrenalín, čo je posledná fáza pred tým, ako by sa srdce zastavilo. Mal som vysoké hurúčky, liečila ma i prednostka internej kliniky docentka Soňa Kiňová,“ začal opisovať profesor.

„Zrazu sa všetko zomlelo veľmi rýchlo. Keď službukonajúci kolega, neurológ Zoltán Goldenberg 24. decembra v noci videl, že som stratil vedomie a prestalo mi fungovať srdce, urýchlene ma transportoval na ARO do Ružinovskej nemocnice,“ zaspomínal na dramatické chvíle Traubner. Potom už všetko nabralo veľmi rýchly spád.

„Bol som v bezvedomí, na riadenom dýchaní. Lekári ozhodli, že mi musia amputovať nohu. Moju ženu Katku postavili pred dilemu, aby sa vyjadrila, či súhlasí s amputáciou, inak mám pred sebou 24 hodín života. Čo iné jej zostávalo, nech súhlasiť?“ povedal uznávaný neurológ, ktorý keď sa na pár sekúnd prebral z bezvedomia, zahlásil: „Len mi neodrežte nohu!“

„Ráno 25. decembra prišla za mnou do nemocnice (manželka, pozn. red.) a našla ma ležať obloženého vreckami s ľadom. Mal som horúčky, vysoké hodnoty CRP. Normálna hodnota je 5 a ja som mal 500! Nefungovali mi ľadviny, odchádzali ostatné orgány. Katka rozhodla, že keď mi amputácia má zachrániť žviot, nech nohu odrežú,“ dodal Traubner.

Ako sám prezradil, dlho sa musel s faktom, že nemá nohu, vyrovnávať. No kvôli rodine - manželke, dcéram a vnúčatám si uvedomil, že má cenu bojovať. Pánovi profesorovi prajeme veľa síl!