Ťažký osud českej módnej ikony Františky Čížkovej (†67): Strata syna, anorexia, rakovina!

Zomrela česká módna ikona: Františka Čížková podľahla rakovine!

Františku Čížkovú rešpektoval celý český šoubiznis. Bola módnou kritičkou, ktorej názor mal medzi celebritami váhu. O to viac Čechov šokovala správa o jej smrti. Tmavovláska si súkromie prísne strážila, málokto preto vedel, že bojovala so zákernou rakovinou. To však zďaleka nebolo jedinou ranou osudu v jej živote.

Prišla o syna

Keď mala 20 rokov, porodila syna Jakuba. Krátko po jeho narodení sa však vzťah s jej manželom začal komplikovať, a tak sa od neho po dvoch rokoch odsťahovala. Po rozvode však súd rozhodol, že dieťa zverí výhradne do opatery otca.

Čížkovej svokra bola totiž vysokopostavenou členkou komunistickej strany a Františka pochádzala z chudobným pomerov, nemala poriadne kde bývať a za čo dieťa vychovávať. Musela sa teda zmieriť s faktom, že o syna prišla. O 10 rokov neskôr však Jakub spoznal svoju mamu v televízii a napísal jej e-mail. Odvtedy sa začali opäť stretávať.

Mentálna anorexia

Stačila jediná poznámka od druhého manžela, že má väčšie brucho a Františka, ktorá dovtedy svoje krivky príliš neriešila, sa utiahla do seba a vsugerovala si myšlienku, že je tučná. Toho sa už po zvyšok svojho života nedokázala zbaviť a trpela mentálnou anorexiou. Pre Českú televíziu priznala, že ešte aj po 60-ke sa učila mať rada samu seba.

Rakovina

Uznávaná módna kritička zomrela v nedeľu po ťažkej chorobe. S rakovinou dlho bojovala, no málokto o jej presnej diagnóze vedel.