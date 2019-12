Šokujúce priznanie Mary Bartalos: Zdravotné problémy a... Nemohla mať deti!

Ako informuje portál cas.sk, sympatická mladá herečka nemala zdravie vždy celkom bezchybné. Hoci sa teraz teší z roly mamy rozkošného Noela, v minulosti, jej bolo povedané, že nemôže mať deti. Mary aj jej manžel sú veriaci, a tak vložili nádej na spoločného potomka do viery.

V minulosti Mary lekárka tvrdila, že momentálne mať deti nemôže. Napokon sa jej s manželom zadarilo. Zdroj: Instagram M.B.

„Predtým, ako som môjho muža Adriána spoznala, tak mi moja gynekologička povedala, že nemôžem mať momentálne deti, keby som aj hneď chcela. Mala som zdravotné problémy. Dosť ma to vzalo. Keď sme sa s manželom zoznámili, stále to nebolo v poriadku. Človek, bohužiaľ, sám nič nezmôže,” prekvapila svojou úprimnou spoveďou Mary.

Napriek nepriaznivým prognózam sa ani ona, ani jej muž nevzdali nádeje, že budú rodičmi. Vybrali sa na výlet do Svätej zeme a tam nechali svoje modlitby. „S Adriánom sme sa každý deň modlili, aby sme mohli mať spolu dieťa. Nakoniec sme sa vybrali do Izraela, kde sme sa pomodlili a tak sa stalo. Ako som po tom túžila, ako sme to chceli, tak sa nám to splnilo. Je to úžasné,” prezradila, vďaka čomu jej napokon bola dopriata najkrajšia životná rola.

Mary a Adriánovi bolo vďaka modlitbám dopriate stať sa rodičmi. Zdroj: Instagram M.B.