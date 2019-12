Gottova dcéra na úplnom dne: Najskôr krach manželstva a teraz... Chcú im zobrať dom!

Zdá sa, že Dominika Gottová nemá ani poriadne čas smútiť za nedávno zosnulým otcom, spevákom Karlom Gottom. Namiesto toho totiž rieši nepríjemné problémy. O tie sa vo veľkej miere pričinil hlavne jej manžel Timo. Fínsky hudobník trpí maniodepresívnymi stavmi, kvôli ktorým je dlhodobo nezamestnaný. K tomu všetkému začal postupne holdovať alkoholu, ba dokonca si našiel milenku, ktorú sa pred blondínkou ani nesnaží skrývať.

Dominika Gottová sa v Čechách naposledy ukázala na pohrebe svojho otca Karla Gotta. Už vtedy bola kvôli nedostatku financií jej cesta domov ohrozená. Zdroj: Vlado Benko Jr.

Teraz sa však na Dominiku valí ďalšia rana. Na ich dom si brúsia zuby exekútori. „Prerovnávala som noviny a našla som medzi nimi list, že Timo pol roka neplatil nájom a že ak ho neuhradíme, budeme vysťahovaní,” posťažovala sa Dominika denníku Blesk. „Dlh činí v prepočte na české koruny okolo 200-tisíc korún.” Exekútorský úrad už stanovil aj presný dátum, dokedy treba dlh uhradiť.

Dominika Gottová a jej manžel Timo Tolkki v čase, keď im to ešte klapalo. Zdroj: Facebook T.T.

Gottová sa ihneď snažila situáciu riešiť a dúfala, že by Timo mohlo požiadať sociálku o príspevok, ktorý by im pomohol vzniknutý dlh pokryť. Aj tu sa však v (ne)podarenom manželovi prerátala. „Timovi je to jedno, vôbec to nerieši, stále si telefonuje s milenkou a pije. Ako chlap úplne zlyhal! Vôbec neviem, čo budem robiť,” posťažovala sa.

Dominika Gottová je z pretrvávajúcich problémov zúfalá.

Zúfalá Dominika tak opäť uvažuje o návrate do rodného Česka. Avšak, na rozdiel od jej manžela, vo Fínsku má dobrú prácu, ktorú nechce opustiť. V rodnej krajine by, naopak, musela začínať úplne odznova.