Silný príbeh z JOJ-ky: Mama im zabila otca, skončili v rukách cudzej ženy... Pomohol herec Dárius Koči!

BRATISLAVA – Osud píše rozličné príbehy a život niekedy rozdá karty, s ktorými sa dá len ťažko vyhrať. No stále existujú aj dobrí spoluhráči. Napriek tomu, že život Karinky a Paťka je poznačený stratou otca a mamy, lásky sa im dostalo od cudzej ženy. Tá, ktorá dala život im dvom, ho totiž zobrala ich otcovi. Boli dve možnosti – ujme sa ich prvá manželka zavraždeného alebo pôjdu do detského domova...

Rok 2009 už navždy ostane Karinke a Paťkovi v mysli. Vtedy 2,5-ročné dievčatko a len 8-mesačný chlapček prišli o rodičov. V senickom byte sa ich 32-ročná mama veľmi pohádala so svojím 57-ročným druhom, ktorého napokon bodla kuchynským nožom. Rana mala zasiahnuť miesto neďaleko srdca a muž tento útok neprežil.

Karinke a Paťkovi nahrádza rodičov babka Irenka, ktorá sa ich ujala, keď mala už 51 rokov. Hoci nie sú biologická rodina, s láskou sa o nich stará. Zdroj: TV JOJ

„V ten deň, keď sa to stalo, vtedy prišla mama kompletne ožratá z obchodu. Začali sa biť. Ja nechápem, čo do nej vliezlo, ale vzala nožík a bodla ho. Ja si pamätám len to, ako otec ležal na zemi bez známok života,“ spomína si na nešťastný moment Karin, ktorá vtedy už dostatočne vnímala, čo sa okolo nej deje. Keďže prišli v jeden deň o oboch rodičov, hrozilo, že skončia v detskom domove. Vďaka dobrej duši a veľkému srdcu Ireny, prvej manželky otca dvoch detí, sa tak nestalo. Pre deti však bola spočiatku cudzou. „Nie sú moja biologická rodina, ale sú to deti môjho bývalého manžela. Vôbec som ich predtým nepoznala. Keď sa ale toto stalo, zobrala som si ich,“ vyjadrila sa Irena, ktorá nechcela dopustiť, aby skončili v domove.

Hoci nie sú pokrvná rodina, viaže ich k sebe silné puto. Karin a Paťko, ktorí od tragédie poriadne vyrástli, svoju záchrankyňu nevolajú inak ako babka. Nahradila im ich mamu, ktorá o nich stratila záujem. Po tom, čo ju prepustili z väzenia, si založila novú rodinu a na tú predošlú akoby zabudla. „Videli sme sa pred dvomi alebo tromi rokmi. Mali sme pohovor na polícii a keď sme odchádzali, chcela nás veľmi vystískať, dať nám pusu. Ale ja som odmietla,“ prezradila Karin.

Irena sa detí ujala po tom, čo im ich mama zabila otca - Ireninho bývalého manžela. Zdroj: TV JOJ

Paťko aj Karinka sú babke Irenke veľmi vďačné a ľúbia ju ako svoju. Koniec-koncov zachránila ich a v ich životoch je osobou číslo jeden. „Babka je úžasná! Keby si nás nezobrala, tak my máme strašný život,“ tvrdia brat so sestrou, ktorí sa jej pomocou relácie chceli poďakovať za všetko, čo pre nich urobila. Na pomoc prišiel dokonca aj slovenský herec Dárius Koči. Ten bol prekvapením pre Irenku, ktorej zaspieval jej obľúbenú pieseň.

Osud dvoch detí, ktoré si pod ochranné krídla vzala Irenka, nenechal chladným ani samotného moderátora relácie Vila Rozborila. „Karin s Paťom mohli po takejto životnej skúsenosti nielen skončiť v detskom domove. V zásade mohli skončiť tiež v dlhoročnej starostlivosti psychológov. A to, že sa tak nestalo, je len zásluhou pani Irenky. Slovensko má svojich hrdinov a silných ľudí. Ich hrdinstvá nachádzame skôr skromne ukryté za múrmi našich príbytkov. Som rád, že ich môžeme takto predstavovať. Hovorí sa, zachráň jedného človeka, zachrániš tým ľudstvo. Pani Irenka zachránila dvoch ľudí. Tým deťom vytvorila schody ku šťastiu. A sebe do neba, som si istý,” vyjadril sa pre topky.sk Vilo, aj vďaka ktorému mohli deti poďakovať svojej záchrankyni a babičke. Celý príbeh, ktorý vás chytí za srdce, si môžete pozrieť už dnes večer.