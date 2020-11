FOTO Slovenské celebrity na PREDAJ: Video od Evelyn za 600 eur, Vittek vám zablahoželá za 1000-ku!

Škandalózny biznis Martina Dejdara s celebritami: Herec vysvetlil, ako to celé bolo... Utopil v tom 100 tisíc!

V uplynulých dňoch sme na Topkách písali o projekte Martina Dejdara, ktorý plánoval predávať pozdravy od českých celebrít. Nápad to bol dobrý, háčikom však bolo, že mnohé zo zainteresovaných hviezd o svojej účasti v ňom vôbec netušili. Dozvedeli sa to až takmer po mesiaci od spustenia. Keď sa začali ozývať prví nespokojní prominenti, herec e-shop vymazal.

Martin Dejdar stránku po prvých problémoch vymazal. Zdroj: wish4you.cz

Podobná stránka existuje aj na Slovensku. No v tomto prípade celebrity o všetkom vedia... Na rozdiel od českej verzie si na tej našej nemôžete vyberať, či chcete len lacnejší audiopozdrav alebo si priplatíte za videoverziu. V ponuke je len jedna možnosť. A ceny sa pohybujú v iných výškach ako na Dejdarovom portáli. Tam začínali sumy na 1500 českých korunách, čo je v prepočte 56 eur.

Ceny na Dejdarovej stránke sa začínali na 1500 českých korunách. No napríklad audio pozdrav Mariána Čekovského sa predával za 2000 korún. Zdroj: wish4you.cz

No ak chcete darovať blahoželanie od slovenskej celebrity, budete si musieť priplatiť. A podstatne viac! Najlacnejší pozdrav vychádza na 150 eur, za túto cenu však nájdete v ponuke viacero známych Slovákov. Za všetky spomeňme moderátorku Zuzanu Belohorcovú, motocyklového pretekára Ivana Jakeša, herca Juraja Baču, hospodára Martina z Farmy.

Kvôli blahoželaniu od moderátorky tejto reality šou by ste však museli siahnuť oveľa hlbšie do vrecka. Eva Evelyn Kramerová vám totiž video nahrá za astronomických 600 eur. A to zďaleka nie je najvyššia cifra na prominentnom e-shope. Ešte drahší je futbalista Róbert Vittek, ktorý si za blahoželanie účtuje rovných 1000 eur.

Video odkaz od Evelyn vyjde na 600 eur. Zdroj: promino.sk

Blahoželanie od Róberta Vitteka stojí 1000 eur. Zdroj: promino.sk

Keď si vyberiete celebritu, na stránke už len vypíšete objednávku. Zadáte svoje meno, ale aj meno toho, komu má byť blahoželanie adresované. Špecifikovať musíte tiež udalosť, ku ktorej sa gratuluje a aby bol pozdrav ešte osobnejší, môžete pridať ďalšie detaily o obdarovanej osobe. Potom už len stačí zaplatiť sumu a v termíne od 7 do 14 dní dostanete svoje video.