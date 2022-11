Televízna hviezdička na charitatívnom galavečere: BEZ NOHAVIČIEK a… Jejda, mejkap ako panda!

LONDÝN - V stredu večer sa v Londýne konal charitatívny galavečer Pink Ribbon Foundation Charity Gala. Podujatie svojou prítomnosťou podporila aj modelka a britská televízna hviezdička Danielle Mason (39). Do spoločnosti prišla v zmyselných flitrovaných šatách s hriešne vysokým rozparkom, ktorý odhalil, že bola naostro. Pozornosť však pútal aj jej mejkap, vďaka ktorému pripomínala pandu!

V Londýne sa pravidelne konajú charitatívne podujatia na podporu organizácie The Pink Ribbon Foundation, ktorá pomáha ženám s rakovinou prsníka. Aj v stredu večer sa v klube Proud Embankment konal dobročinný galavečer. Podporiť ho prišla aj modelka a britská televízna hviezdička Danielle Mason.

Dorazila v dlhých flitrovaných šatách, ktorými upútala pohľady všetkých prítomných. Róba mala totiž hlboký výstrih a mega vysoký rozparok, ktorý okrem jej štíhlych nôh odhalil aj to, že do spoločnosti prišla naostro. No pozornosť strhával aj jej nie práve najšťastnejší mejkap. Výrazne zosvetleným očným okolím totiž pripomínala pandu.