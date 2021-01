Syn legendárneho Mariána Kochanského (†50) Marek: Dnes ho čaká veľmi náročná operácia… Prosba o modlitby!

Pred trinástimi rokmi legendárny slovenský spevák Marián Kochanský prehral svoj boj so zákernou chorobou. Nepríjemné zdravotné problémy však aktuálne trápia aj jeho syna Mareka. Už koncom novembra skončil na operačnom stole Neurochirurgickej kliniky na bratislavských Kramároch. Informoval o tom vtedy novycas.sk.

„Je to normálna vec, ktorú má možno milión ľudí, len o tom ani nevedia. Jednoducho tam potom po úrazoch niečo zostane, zaschnutá krv, ktorá tam nemá čo robiť, a teraz to tam našli a vyčistili. Nešlo o žiadny nádor ani vážnejšie ochorenie, bola to len krvná zrazenina, ale všetko je už v poriadku,“ opísal Kochanský vtedy svoj stav spomínanému portálu.

Marek Kochanský má dnes podstúpiť náročnú operáciu. Zdroj: Facebook M.K.

Najnovšie informácie však hovoria o tom, že v skutočnosti hudobníkov syn bohužiaľ zdravotne ok rozhodne nie je. Speváčka Dominika Stará vo štvrtok zverejnila na Instagrame prosbu o modlitby za Mareka Kochanského. Dnes ho vraj čaká veľmi náročná operácia, ktorá má byť dokonca v poradí už siedmou.

„Priatelia, práve som dostala smutnú správu. Môj dobrý priateľ Marek Kochanský, ktorého mnohí určite poznáte z hudobného sveta, ma zajtra veľmi náročnú operáciu, už siedmu v poradí. Veľmi prosím o modlitby,“ zverejnila na svojom profile známa Slovenka, ktorá sa práve dnes vydáva. Veríme, že všetko dobre dopadne a prajeme veľa síl!