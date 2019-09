Ďalšia šoubiznisová svadba na obzore: Tajné ZÁSNUBY slovenskej krásky!

Víťazka Miss Slovensko 2009 pred pár rokmi žiarila šťastím po boku svojho partnera Mária. Po niekoľkých rokoch však ich vzťah stroskotal a dvojica si dala zbohom. Barbora si odvtedy dáva na svoje súkromie ešte väčší pozor. Na fotografiách či spoločenských akciách sa väčšinou ukazuje iba v spoločnosti svojich priateľov zo šoubiznisu.

Barbora Franeková väčšinou zamieri do spoločnosti so svojimi priateľmi. Zdroj: Jan Zemiar

Koncom minulého roka sa však zjavila na koncerte v jednom z tatranských luxusných hotelov a brunetka nebola sama. Spoločnosť jej mal robiť práve bývalý priateľ Mário. Modelka a majiteľka módneho magazínu sa vtedy síce nechcela príliš vyjadrovať k tomu, ako to momentálne medzi ňou a sympatickým fešákom vyzerá, no prezradila, že ich stále spája priateľstvo. Teraz sa však zdá, že dvojici sa podarilo opäť obnoviť romantické city. A ide do tuhého.

Barbora Franeková sa ešte pred pár rokmi pochválila spoločnou fotkou s partnerom Máriom. Potom však prišiel rozchod.

„Barbora Franeková, Miss Slovensko 2009, sa zasnúbila,” prezradil nám dôveryhodný zdroj z okolia jej najbližšej rodiny. Šťastlivcom, ktorý si získal brunetkino srdce, je podľa našich informácií práve jej bývalý priateľ Mário. Barbora, ktorú sme oslovili, krásnu správu nepotvrdila, no ani nevyvrátila. „Nechcem sa k súkromiu vyjadrovať, ak sa nenahneváte,” reagovala kráska.